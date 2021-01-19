Вице-президента Samsung приговорили к 2,5 годам тюрьмы за взятки

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Reuters сообщает, что суд в Сеуле приговорил вице-президента Samsung Electronics и фактического руководителя Samsung Group Ли Чжэ Ёна к 2,5 годам тюрьмы. Его обвинили во взяточничестве, передает iphones.ru.

Ли отстранят от принятия важных решений в Samsung и от процесса наследования компании у отца, который умер в октябре 2020 года.

В феврале 2017 года Чжэ Ёна впервые обвинили в коррупции. Прокуратора заявила, что он подкупил бывшего президента Пак Кын Хе, а также предложил или обещал чиновникам $38 млн за то, чтобы государство разрешило слияние Samsung C&T и Cheil Industries на выгодных для него условиях.

Спустя несколько дней Ли арестовали и вынесли первый приговор с тюремным заключением на 5 лет. Спустя год вице-президента отпустили с условным сроком, а теперь завели новое дело и вынесли вердикт.

Фото: iphones.ru