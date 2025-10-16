Я нашел ошибку
Главные новости:
В РФ прошла регистрация новой автомобильной марки от завода АвтоВАЗ
Музей еврейской культуры и быта в Самаре переедет в новое помещение
В Самаре запустят новый автобусный маршрут №474
В Самаре частично перекроют улицу Советской Армии у Парка Дружбы
Семья Андреевых из Самарской области стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года»
В Самарской области обновляются нормы градостроительного проектирования
Артисты из Самары стали героями Книги рекордов России
Школьников Самары приглашают принять участие в X Всероссийском конкурсе юных инженеров-исследователей «Спутник»
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
Самарцам расскажут о работе над фильмом «Модерн губернии»
«Виртуальный помощник» сэкономил клиентам Билайна больше 300 лет на разговорах со спамерами

16 октября 2025 12:16
129
«Виртуальный помощник» сэкономил клиентам Билайна больше 300 лет на разговорах со спамерами

ERID: 2VSb5z6rWL9

За девять месяцев этого года «Виртуальный помощник» Билайна общался со спамерами и мошенниками 160 млн минут, то есть примерно 111 тыс. дней, или более 300 лет. Всего с января по сентябрь он заблокировал около 1,4 млрд нежелательных вызовов, общее количество выявленных спам-звонков превысило 3 млрд. Группа быстрого реагирования оператора проанализировала данные о вредоносной активности и назвала самые распространенные схемы мошенничества.

Пик активности злоумышленников пришелся на июль, когда было заблокировано больше 190 млн опасных звонков. В топ популярных мошеннических схем вошли:

  • сообщение об угрозе безопасности от силового органа (МВД, ФСБ), госучреждения (Роскомнадзор), службы безопасности компании или сервиса («Госуслуги», банк и т. д.);

  • обращение от управляющей компании по поводу замены ключей к домофону;

  • требование от поликлиники заменить физический медицинский полис на электронный;

  • звонок от почтовой или курьерской службы по поводу получения посылки или заказного письма;

  • предложение инвестировать в фонд — например, якобы аффилированный с «Газпромом»;

  • звонок от пенсионного фонда или соцслужб по поводу перерасчета пенсии или других социальных выплат.

Чаще всего мошенники и спамеры звонят жителям южных регионов страны, на втором и третьем местах с небольшим разрывом — Центральный регион и Москва. При этом они обычно нацеливаются на людей старших поколений: средний возраст атакуемых клиентов-женщин составляет 51 год, мужчин — 46 лет. Большинство атак происходят в будни — судя по всему, в выходные злоумышленники предпочитают отдыхать. Однако это не повод ослаблять бдительность.

Группа быстрого реагирования Билайна создана для обеспечения информационной безопасности и экстренной помощи клиентам компании. Клиент, который подозревает, что он стал жертвой одной из этих или любой другой мошеннической схемы, может связаться с группой с помощью электронного консультанта Билайна по номеру 0611 или в чате мобильного приложения. Сотрудники подключаются в течение минуты, помогают понять, что произошло, и принять необходимые меры.

Чтобы снизить риски попасть на крючок и избавить от лишнего стресса себя и своих близких, особенно старших родственников, в приложении Билайна можно подключить PRO-версию сервиса «Моя безопасность» с усиленной ИИ-защитой. Во время потенциально опасных звонков искусственный интеллект анализирует звуковую волну и речевые маркеры — и прерывает разговор, если обнаруживает признаки мошенничества. ИИ-защита была запущена в сентябре, счет на атаки, выявленные с ее помощью, уже идет на сотни.

Также недавно Билайн добавил в PRO-версию бесплатную опцию «Запись звонков» — она уже доступна на Android-устройствах и в ближайшее время заработает на iPhone. При ее подключении оператор сохраняет аудиозапись каждого разговора с текстовой расшифровкой и краткой выжимкой — это новинка, которая пока не имеет аналогов на рынке. За расшифровку и подготовку краткого содержания разговоров отвечает собственное программное обеспечение Билайна.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636

Источник изображения – пресс-служба Билайна.

В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
16 октября 2025  12:39
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
81
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
16 октября 2025  10:43
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
161
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
15 октября 2025  13:26
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
438
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
14 октября 2025  13:43
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
619
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов здравоохранения, противодействия несанкционированной торговой деятельности на территории Самарской области.
13 октября 2025  18:20
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
666
