В Жигулевской долине запустили производство инновационного модуля газового пожаротушения

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Резидент технопарка “Жигулевская долина” — компания “Инновационные системы пожаробезопасности” — всего за несколько лет стала лидером российского рынка подвесных систем пожаротушения. Сегодня выходит в конкурентный “алый океан” классического газового пожаротушения — запускает производство модулей “Император”. Но и здесь в отличие от других производителей делает ставку на инновации и собственные разработки.

- Мы уже завоевали свое место на рынке. Наш бренд “Заря” фактически стал синонимом для целого класса систем пожаротушения, как когда-то Xerox стал нарицательным именем для все копировальной техники. Сама технология подвесного модульного тушения была малоизвестна. Мы приложили очень много усилий, чтобы популяризировать ее и сделать признанным стандартом, — говорит основатель “ИСП” Сергей Лекторович. — С модулем “Император” мы заходим не просто на сложившийся рынок, а в высококонкурентный “алый океан”. Но нам интересно взбодрить отрасль, где последние 30 лет практически ничего не менялось и вся конкуренция строилась на основе цены. Мы приносим свой “дух ИСП” и свои ценности: премиальное качество, уникальный дизайн и wow-обслуживание. Уверен, что этот проект будет востребован и успешным. А востребованное несырьевое производство с высокотехнологичными продуктами — это один из важных критериев успешности как региона, так и всей страны.

МГП “Император” полностью российский продукт, производимый из отечественных материалов и комплектующих. Запорно-пусковое устройство является собственной разработкой конструкторского отдела компании, созданной на основе лучших мировых практик. Это позволяет гарантировать надежность системы, снижает ее стоимость (в сравнении с оборудованием на основе иностранных ЗПУ) и позволяет избежать сложностей с последующим сервисным обслуживанием. Также “ИСП” применяет облегченные баллоны из высокопрочного алюминиевого сплава с высокой коррозийной стойкостью.

Второй важный момент — особая система контроля качества. Напольные модули газового пожаротушения должны сохранять работоспособность на протяжении нескольких десятков лет. А значит в процессе производства должна быть организована особая система контроля качества. Но большинство производителей использует принцип проверки "один из партии". В ГК “ИСП” принят строжайший регламент испытаний каждого модуля, выстроена система двойного контроля на всех ключевых этапах производства - от приема металла и толщины окрашивания баллона до сборки и упаковки.

- На рынке классического напольного пожаротушения значительную долю всегда занимали иностранные производители — как с точки зрения готовых решений, так и комплектующих, — говорит Сергей Лекторович. - С введением санкций эти производители либо просто ушли с нашего рынка, либо были нарушены цепочки поставок. МГП “Император” — большой шаг вперед по реальному импортозамещению и усилению автономности нашей отрасли.

На данный момент компания “ИСП” входит в топ-5 российских производителей систем пожаротушения. С 2014 года является резидентом технопарка в сфере высоких технологий “Жигулевская долина”.