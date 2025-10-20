В выходные молодежь проводит в интернете на 40% больше времени, чем старшие поколения

108

Билайн летом запустил платформу «план б.» с безлимитом на социальные сети, мессенджеры, музыку и видео. На основе обезличенных данных оператор узнал, как отличается у разных поколений использование этих приложений по будним и выходным дням.

Зумеры (им сейчас примерно 16-28 лет) постоянно переключаются между мессенджерами и соцсетями, причем заходят в них ненадолго. По выходным их экранное время вырастает на 30% по сравнению с будними днями. А вот абоненты Билайн старше 40 лет более усидчивые: они используют приложения реже, но дольше остаются онлайн. К тому же интернетом они используются практически одинаково как в будни, так и в выходные.