Правительство повысит прозрачность ценообразования на рыбную продукцию
Более 3 млрд рублей направлено в 2025 году на реализацию нацпроектов в Самаре
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
Кабмин одобрил проект о совершенствовании порядка медосмотра мигрантов
В Минфине рекомендуют хранить сбережения в золоте и рублях
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
В выходные молодежь проводит в интернете на 40% больше времени, чем старшие поколения
Самарская область готовится к проведению международного форума «Россия – спортивная держава»
20 октября 2025 14:11
108
Билайн летом запустил платформу «план б.» с безлимитом на социальные сети, мессенджеры, музыку и видео. На основе обезличенных данных оператор узнал, как отличается у разных поколений использование этих приложений по будним и выходным дням.

Зумеры (им сейчас примерно 16-28 лет) постоянно переключаются между мессенджерами и соцсетями, причем заходят в них ненадолго. По выходным их экранное время вырастает на 30% по сравнению с будними днями. А вот абоненты Билайн старше 40 лет более усидчивые: они используют приложения реже, но дольше остаются онлайн. К тому же интернетом они используются практически одинаково как в будни, так и в выходные.