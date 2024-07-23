В Управлении Росреестра СО прошел семинар- совещание с кадастровыми инженерами

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В Управлении Росреестра по Самарской области прошел семинар- совещание с кадастровыми инженерами, осуществляющими деятельность на территории Самарской области.

На встрече спикеры рассказали об особенностях составления технического плана в отношении жилых или нежилых помещений в многоквартирных домах в связи с их перепланировкой, а также в отношении объектов бытовой недвижимости, которые расположены в зонах с особыми условиями использования территорий, в том числе в границах 7-й подзоны приаэродромной территории.

Кроме того, на мероприятии обсуждалась тема осуществления государственного кадастрового учета объектов недвижимости нежилого назначения и объектов нового строительства.

Особое внимание было уделено Национальной системе пространственных данных и инновациям в сфере деятельности Росреестра, а также мобильному приложению «Госключ», как инструменту цифровой трансформации.

«Законодательство Российской Федерации в сфере недвижимости непрерывно развивается и совершенствуется, - говорит Светлана Борзова, Кадастровый инженер, директор ООО «Самарский центр геодезии и землеустройства». – Наша задача – профессионально помогать людям формировать земельные участки, оформлять дома и квартиры, уточнять местоположение границ. Это большая работа, за которую кадастровые инженеры несут ответственность. Мы благодарны самарскому Росреестру за многолетнее партнерство, постоянное правовое информирование в сфере законодательных изменений, что необходимо для качественного выполнения работ», сообщает пресс-служба Росреестра СО.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Самарской области