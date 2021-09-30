В Тольятти состоится «Открытое собеседование» для МАУ «МФЦ»

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4 и 5 октября 2021 года с 08.00 до 10.00 в помещении городского Центра занятости населения г.о.Тольятти по адресу: Автозаводский район, ул. Свердлова 45а (холл 1 этажа) состоится «Открытое собеседование» для МАУ «МФЦ» (Муниципальное автономное учреждение Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг «Мои документы»), которое проводит собеседования с соискателями и предлагает работу в различных сферах деятельности:

- прием, обработка документов и консультация заявителей по предоставлению государственных и муниципальных услуг (инспектор отдела приема документов МФЦ);

- юридическое сопровождение (юрисконсульт);

- IT-сфера (инженеры различных квалификаций);

- информационная безопасность (специалист);

- связь с общественностью (ведущий специалист, контент-менеджер);

- административно-хозяйственная (ведущий инженер, рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий).

Место проведения: Автозаводский район, ул. Свердлова, 45а.

Время проведения: 04 и 05 октября 2021 года, с 08.00 до 10.00 ч.