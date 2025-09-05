Я нашел ошибку
Главные новости:
На собрании обсудили планы театра на 175-ый сезон.
Сегодня состоялось собрание коллектива Самарского театра драмы 
Основными целями рабочего визита стали анализ текущего состояния объектов капитального ремонта и изучение потребностей в ремонте учреждений культуры.
Состоялся рабочий визит министра культуры СО Ирины Калягиной в Чапаевск
В ходе работ на обоих объектах выполнен капитальный ремонт внутренних помещений, инженерных сетей, а также входных групп.
Капитально отремонтированы офисы врачей общей практики в двух селах Сергиевского района
В Тольятти на СТК имени Степанова состоялся третий финал личного чемпионата России 2025 года по мотогонкам на гаревой дорожке.
Тольяттинец Виктор Кулаков стал серебряным призером этапа личного чемпионата России по спидвею
Основные мероприятия кинофестиваля, включая церемонии открытия и закрытия, показы фильмов и творческие встречи, пройдут в ЦРК «Художественный».
Более 70 фильмов объединит XVIII Международный кинофестиваль «Соль земли» в Самаре
Мероприятие призвано поддержать институт семьи и национальные традиции, укрепить традиционные семейные ценности, а также сблизить поколения и продемонстрировать культурное единство народов региона.
В День дружбы народов Самарской области, пройдет «Фестиваль национальных свадеб»
Которые остаются доступными даже при временных ограничениях мобильного интернета по требованиям безопасности, вводимым регуляторами.
В сети Билайна заработали «белые списки» сервисов
Конкурсная программа включает четыре основных трека («Исполнительное искусство», «Арт-индустрии», «Кинопроизводство», «Цифровые индустрии») со множеством номинаций для реализации творческих амбиций.
Всероссийский фестиваль «АРТиКУЛ»: Самарский регион вновь стал творческой площадкой для российской молодежи
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
В сети Билайна заработали «белые списки» сервисов

5 сентября 2025 17:18
115
Которые остаются доступными даже при временных ограничениях мобильного интернета по требованиям безопасности, вводимым регуляторами.

В сети Билайна начал действовать перечень приложений и сайтов, которые остаются доступными даже при временных ограничениях мобильного интернета по требованиям безопасности, вводимым регуляторами.

Цель этого решения — обеспечить клиентам доступ к ключевым онлайн-сервисам, необходимым в повседневной жизни: от заказа такси и покупок до общения и взаимодействия с государством.

Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:

«Для нас важно, чтобы даже в экстренных ситуациях у наших клиентов оставался доступ к самым необходимым сервисам. Это вопрос не только удобства, но и повседневной безопасности. 
Мы первыми среди операторов начали говорить о такой возможности и рады, что в короткие удалось ее реализовать в масштабе всей отрасли. Уверен, что это решение обеспечит для наших клиентов комфорт и использование цифровых сервисов».

Какие сервисы уже включены в список:

Билайн — сайт и мобильное приложение
Госуслуги — все взаимодействия с государством
Госсервисы — обращения в ведомства и участие в выборах
Яндекс и Wildberries — такси, музыка, кино и доставка
ВКонтакте — социальная сеть, музыка, видео и мессенджер MAX

Другие сервисы, одобренные Минцифры (список постепенно расширяется, актуальная информация доступна на сайте и в приложении Билайна).

Как это работает

Если интернет ограничен из соображений безопасности по решениям регуляторов, сервисы из «белого списка» остаются доступными по умолчанию.

 

Фото:   freepik.com

