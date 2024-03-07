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Накануне Международного женского дня в самарском Росреестре провели интеллектуальную викторину «Весенний квиз – Женский взгляд», в которой приняли участие сотрудницы прекрасной половины коллектива.

Увлекательное состязание состояло из трех туров. Участницы викторины смогли потренировать свой интеллект и проверить знания, связанные с историей международного праздника, вспомнив много знаменитых героинь, прекрасных женских историй, а также узнав много интересных фактов о жизни выдающихся женщин.

«Наступила весна - пора, которая нам дарит много солнца, тепла и улыбок, которая начинается одним из самых чудесных праздников в году, - говорит заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Ольга Суздальцева. - Благодарим наших коллег - мужчин за прекрасное настроение, которое они подарили нам накануне Международного женского дня «8 Марта»!», сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Самарской области