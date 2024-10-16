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В Самарском регионе производитель систем газового пожаротушения внедрил методики бережливого производства

16 октября 2024 13:45
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В Самарском регионе производитель систем газового пожаротушения внедрил методики бережливого производства

 

Национальный проект «Производительность труда», реализуемый по решению Президента России Владимира Путина, помог тольяттинской компании «Инновационные системы пожаробезопасности» улучшить производственные показатели. В Самарской области в настоящее время 182 предприятия оптимизируют производственные процессы в рамках национального проекта. Суммарная выручка этих компания составляет 333 млрд рублей, а численность обученных новым инструментам бережливого производства около 3 тысяч человек.

Глава региона Вячеслав Федорищев, как председатель комиссии Госсовета по направлению «Промышленность», неоднократно отмечал важность развития ключевых отраслей специализации промышленности Самарской области. 

Предприятие «ИСП» специализируется на разработке и производстве систем газового пожаротушения. В частности, уникального модуля газового пожаротушения «ЗАРЯ», который завоевал популярность на российском рынке. Продукция компании включает в себя современные системы пожарной безопасности, которые помогают предотвратить разрушительные последствия огня, обеспечивая защиту имущества и здоровья людей. Модули «ЗАРЯ» к тому же являются компактными и совместимы с любыми современными автоматическими установками пожарной сигнализации и тушения.

«Поднять количество выпускаемой продукции и тем самым увеличить выручку компании путем внедрения бережливого производства и оптимизации процессов», - так прокомментировал цель вступления в национальный проект генеральный директор «ИПС» Роман Визгалин.

В результате совместной работы оператора национального проекта Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области и рабочей группы предприятия удалось снизить время протекания процесса на 42%, незавершенное производство – на 36%. Что приведет в дальнейшем к более эффективному использованию ресурсов и снижению затрат. В том числе уменьшит затраты на хранение и управление запасами. В результате пилотного проекта на треть увеличилась выработка.

«На протяжении двух месяцев совместно с РЦК мы занимались обучением лучшим практикам. Выявили, что можно внедрить у нас. На сегодня запланировано порядка восьмидесяти улучшений, которые реализуем за следующие полгода», - поделился о проделанной работе и планах ведущий инженер-технолог компании Евгений Глинкин.

На первом этапе рабочая группа «ИСП» изучила основы бережливого производства. На эталонном участке, которым стал участок сборки систем пожаротушения, была проведена диагностика. По ее результатам внедрены инструменты бережливого производства.

«С помощью стандартизации производственных участков по системе 5S снизили время на поиск инструментов и материалов, а также на перемещение сотрудников. Улучшить организацию потоков и уменьшить время ожидания удалось также с помощью внедрения ракс-системы», - рассказал руководитель проекта РЦК Александр Журавлев.

Оптимизация процессов и увеличение производительности помогут компании «ИСП» укрепить свои позиции на рынке и привлечь новых клиентов. А дальнейшее тиражирование методик бережливого производства повысит уровень удовлетворенности потребителей за счет улучшения качества и доступности продукции.

«Национальный проект «Производительность труда» представляет собой стратегическую инициативу, способствующую улучшению экономических показателей и созданию условий для устойчивого роста в ключевых отраслях. Успех проекта зависит от его дальнейшего распространения и адаптации к различным секторам экономики», - подчеркнул врио министра промышленности и торговли Самарской области Олег Волков.

 

Фото предоставлено министерством промышленности и торговли Самарской области.

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