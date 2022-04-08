Я нашел ошибку
Главные новости:
Виктор Кудряшов провел заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Самарской области.
Виктор Кудряшов: «Качество продукции, которая поступает в учреждения социальной сферы, соответствует всем нормативам»
"К обязанностям он приступает в самый разгар месячника по благоустройству, для включения в работу времени немного".
Избран новый глава Промышленного района Самары - Данил Морозов
В ходе совещания ведомства обсудили возможность и порядок передачи задержанных немаркированных товаров народного потребления нуждающимся.
В Самарской таможне прошло совещание с представителями Роспотребнадзора
Выставка продлится до октября, увидеть уникальные работы смогут все посетители экспозиций музея.
В музее «Самара Космическая» откроется персональная выставка Виктора Панидова в технике офорт
8 апреля, в рамках очередного мониторинга одного из торговых центров Советского района, проверяющие не выявили нарушений.
В Самаре на контроле соблюдение санитарно-эпидемиологических мер объектами потребрынка
Точные данные диспетчерская служба «РКС-Самара» всегда передаёт в районные администрации для предупреждения жителей. 
«РКС-Самара»: список адресов, где будут проводиться плановые работы на сетях водоснабжения
Во время обыска в его квартире нашли банковские карты и средства связи, которые использовались для общения с террористами и отчеты о перечислении денег.
16 лет проведет в колонии строгого режима иностранец, собиравший в Самарской области деньги для террористов
Арбитражный суд – это та инстанция, где физические и юридические лица восстанавливают свои права.
Дмитрий Азаров поздравил работников Арбитражного суда Самарской области с 30-летием со дня образования
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.25
-7.1
EUR 83.29
-8.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В музее «Самара Космическая» откроется персональная выставка Виктора Панидова в технике офорт
Для всех любителей природы - лекция "Всё о ядовитых растениях Самарской области"!
Сотрудники Госавтоинспекции региона провели мероприятия по дорожной безопасности с детьми
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самарской таможне прошло совещание с представителями Роспотребнадзора

8 апреля 2022 16:05
40
В ходе совещания ведомства обсудили возможность и порядок передачи задержанных немаркированных товаров народного потребления нуждающимся.

В Самарской таможне прошло совещание по вопросам скоординированных мероприятий с Управлением Роспотребнадзора по Самарской области. Основной темой обсуждения стал вопрос контроля за перемещением и оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, а также дальнейшая судьба выявленной немаркированной продукции.

Стороны также обсудили порядок применения вновь поступивших нормативных актов, а также рабочие моменты по информационному обмену при выявлении немаркированных товаров.

Начальник Самарской таможни Владимир Данченков отметил: «Необходимо выработать совместный подход при отстаивании интересов Самарской таможни и Управления Роспотребнадзора по Самарской области в судебных инстанциях по выявленным таможней нарушениям».   

С благодарностью за взаимодействие при проведении проверок в отношении товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, а также за количество выявленных нарушений выступил заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области Евгений Сорокин.

В ходе совещания ведомства обсудили возможность и порядок передачи задержанных немаркированных товаров народного потребления (одежда, обувь, постельное белье и полотенца) нуждающимся, сообщает пресс-служба Самарской таможни.

 

Фото:     пресс-служба Самарской таможни

 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
В Самаре по ул. Молодогвардейской будет временно ограничено движение транспорта
8 апреля 2022  11:13
В Самаре по ул. Молодогвардейской будет временно ограничено движение транспорта
212
13 апреля Уполномоченный по правам человека проведен целевой прием граждан по вопросам оказания содействия в трудоустройстве
8 апреля 2022  10:52
13 апреля Уполномоченный по правам человека проведен целевой прием граждан по вопросам оказания содействия в трудоустройстве
474
Дмитрий Азаров провел расширенное заседание Областного родительского собрания
8 апреля 2022  09:55
Дмитрий Азаров провел расширенное заседание Областного родительского собрания
312
в Самаре подрядные организации приступили к гарантийному ремонту объектов улично-дорожной сети
7 апреля 2022  09:53
В Самаре подрядные организации приступили к гарантийному ремонту объектов улично-дорожной сети
826
Дмитрий Азаров поздравил победителей грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив
6 апреля 2022  11:34
Дмитрий Азаров поздравил победителей грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив
619
Весь список