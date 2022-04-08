В Самарской таможне прошло совещание с представителями Роспотребнадзора

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В Самарской таможне прошло совещание по вопросам скоординированных мероприятий с Управлением Роспотребнадзора по Самарской области. Основной темой обсуждения стал вопрос контроля за перемещением и оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, а также дальнейшая судьба выявленной немаркированной продукции.

Стороны также обсудили порядок применения вновь поступивших нормативных актов, а также рабочие моменты по информационному обмену при выявлении немаркированных товаров.

Начальник Самарской таможни Владимир Данченков отметил: «Необходимо выработать совместный подход при отстаивании интересов Самарской таможни и Управления Роспотребнадзора по Самарской области в судебных инстанциях по выявленным таможней нарушениям».

С благодарностью за взаимодействие при проведении проверок в отношении товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, а также за количество выявленных нарушений выступил заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области Евгений Сорокин.

В ходе совещания ведомства обсудили возможность и порядок передачи задержанных немаркированных товаров народного потребления (одежда, обувь, постельное белье и полотенца) нуждающимся, сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Фото: пресс-служба Самарской таможни