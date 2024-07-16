В Самарской области изготовитель мясной продукции оптимизировал работу благодаря нацпроекту «Производительность труда»

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В регионе продолжается реализация национального проекта «Производительность труда», утвержденного Президентом РФ Владимиром Путиным. Так, завершен пилотный проект по внедрению методик бережливого производства в «Торговом доме Кошкинская мясная компания».



Напомним, что оператором нацпроекта является Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК). Сотрудничество экспертов РЦК и рабочей группы предприятия привело к улучшениям в производственных процессах и повышению эффективности работы.



Эксперты РЦК помогли мясной компании внедрить методики бережливого производства на потоке «Производство колбасок для жарки». Например, выделение зон для хранения остатков и упаковочных материалов способствовало улучшению организации пространства и уменьшению времени на поиск необходимых компонентов. Разработка схемы движения сотрудников и продукции по цеху позволила устранить ненужные перемещения, что сократило время ожидания и излишние перемещения полуфабрикатов.



«Выделение зон для хранения сырья и компонентов помогло сократить время поиска на складе на 7 минут. Оптимизация складских процессов и внедрение системы 5С позволили сократить время перемещения на склад за стрейч-пленкой на 45 минут за смену. Улучшение организации работы сократило время перемещения сотрудников в смену с 34 до 12 минут. Благодаря этому, выработка по потоку увеличилась с 9,5 до 11,9 кг на человека в час, что значительно повысило общую производительность предприятия», - поделился руководитель проекта РЦК Алексей Алтабаев.



В результате внедрения методик бережливого производства удалось достичь следующих результатов. Время протекания производственного процесса и незавершенного производства снизилось на 11%. Производительность труда возросла на 25%, благодаря оптимизации рабочих мест и процессов.



«Работа с экспертами РЦК дала нам новые инструменты и подходы к организации производства. Внедрение методик бережливого производства позволило достичь определенных результатов. Мы планируем продолжать сотрудничество с РЦК для дальнейшего совершенствования производства», - отметил Павел Охотников, директор «Торгового дома Кошкинская мясная компания».



Национальный проект «Производительность труда», реализуемый по решению Президента страны Владимира Путина, направлен на повышение конкурентоспособности и эффективности российских предприятий. С его помощью уже 177 предприятий региона улучшают производственные процессы.



Стимулирующие меры поддержки предприятий также сыграли значительную роль в успешной реализации нацпроекта. Наиболее востребованной из них является инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций. За время реализации проекта правом применения ИНВ воспользовались 23 компании, общая сумма вычетов составила 2,1 млрд рублей.