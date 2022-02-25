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В самарский Росреестр еженедельно поступает более 9 500 заявлений о регистрации прав на недвижимость

25 февраля 2022 17:05
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Из них 4118 подано в электронном виде.

За минувшую рабочую неделю c 14 по 18 февраля 2022 года на учётно-регистрационные действия в Управление Росреестра по Самарской области было подано в общей сложности 9 870 заявлений, из них 4118 подано в электронном виде.

На регистрацию ипотеки поступило 1 135 заявлений, из них 63% заявлений отработано электронном виде. На регистрацию договоров долевого участия (ДДУ) поступило 284 заявлений, из которых 66,5% составило количество отработанных заявлений в электронном виде.

Граждане могут получить необходимые услуги одним из удобных способов: зарегистрировать права собственности на недвижимость или поставить объект на кадастровый учет можно в «Личном кабинете» на официальном сайте Росреестра, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) «Мои документы» и посредством веб-сервисов. Также получить услуги можно у нотариуса или воспользоваться выездным приёмом.

Выписки из ЕГРН доступны на официальном сайте Росреестра, портале Госуслуг, сайте ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» и в МФЦ.

Все учетно-регистрационные действия в территориальных органах Росреестра производятся в установленные законом сроки. При этом 88% заявлений, поступивших на регистрацию ипотеки отработаны за 1 день.

 

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