В «Самарских РС» отработали действия при ликвидации аварийных ситуаций

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В филиале ПАО «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» прошли учения по отработке действий при ликвидации аварийных ситуаций в электросетевом комплексе. Мероприятия проводились в преддверии осенне-зимнего периода.

Согласно сценарным условиям, из-за резкого ухудшения погодных условий (ледяной дождь, ветер с порывами до 25-30 м/с, температура наружного воздуха -2+2°С, а также налипание мокрого снега на провода) произошли обрывы проводов и падения опор на воздушных линиях электропередачи 6-110 кВ. Без энергоснабжения остались потребители Сызранского и Приволжского районов Самарской области.

Энергетики приступили к оперативным действиям под руководством специального Штаба. На местах технологических нарушений работали бригады, оснащенные всем необходимым оборудованием, материалами и техникой. Особое внимание Штаба было уделено социально-значимым объектам, к которым были подключены резервные источники электроснабжения.

Противоаварийные учения – часть комплекса мероприятий, направленных на обеспечение стабильной работы энергооборудования и предотвращение технологических нарушений в осенне-зимний период. В ходе мероприятия отрабатывались совместные действия персонала при производстве восстановительных работ в электросетевом комплексе, а также межведомственное взаимодействие со Штабом по обеспечению безопасности электроснабжения при Правительстве Самарской области, ГУ МЧС России по Самарской области, органами муниципальной власти и смежными сетевыми организациями. Все проведенные мероприятия по устранению технологических нарушений выполнены в установленный нормативами срок.