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В Самаре завершена замена теплосети на участках по ул. Шостаковича и ул. Льва Толстого

21 июля 2023 15:34
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Отметим, что по ул. Шостаковича теплоэнергетики заменили 460 метров трубы, по ул. Л.Толстого – свыше 220 метров.

Компания «Т Плюс» завершила перекладку тепловых сетей на двух новых объектах – по ул. Шостаковича (от ул. Фрунзе до ул. Чапаевской) и по ул. Л.Толстого (между ул. Самарской и ул. Галактионовской). На данный момент по обоим участкам полностью восстановлено благоустройство, автомобильное движение открыто в полном объеме.

Отметим, что по ул. Шостаковича теплоэнергетики заменили 460 метров трубы, по ул. Л.Толстого – свыше 220 метров. Новые трубопроводы проложены в современной пенополиуретановой изоляции с защитной оболочкой из полиэтилена, что существенно повышает срок их эксплуатации. Благодаря этим работам повышена надежность теплоснабжения для 67 многоквартирных жилых домов и 37 прочих объектов.

«На данный момент в Самаре ведется замена теплосети на 16 объектах. Наиболее протяженные участки – кварталы в границах улиц ул. Гагарина, 9 мая проезд, пер. Карякина, ул. Мориса Тореза, пер. Футболистов, ул. Промышленности, а также ул. Мориса Тореза, ул. Дзержинского, ул. Аэродромная, ул. Революционная. Все работы ведутся в графике», - отметил технический директор - главный инженер «Предприятия тепловых сетей» Александр Климашин.

Напомним, что высокие объемы перекладок стали возможными благодаря переходу города на новую модель ценообразования по методу «альткотельной». Так, в ходе ремонтной кампании в Самаре планируется обновить теплосети на 18 участках. В целом в областной столице будет заменено порядка 56,2 км тепловых сетей. Столь масштабные перекладки тепловых сетей позволят повысить надежность и качество теплоснабжения горожан.

 

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