В Самаре состоится торжественное открытие Дома отдыха работников поездных бригад

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6 сентября на территории пассажирского вагонного депо Самара состоится торжественное открытие Дома отдыха работников поездных бригад.

Помещение рассчитано на 25 мест, режим работы комплекса круглосуточный и круглогодичный. В здании обустроена комната приема пищи, зона отдыха, бытовой блок для стирки и глажки вещей, камера хранения и гардеробная. Спальные комнаты сделаны по типу гостиничных номеров.

Фасад здания оформлен монументальной фреской с изображением основных профессией работников пассажирского депо. Процесс создания арт – объекта курировал художник и исследователь уличного искусства Арт Абстрактов.