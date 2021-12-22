В Самаре начальник Куйбышевской железной дороги провел пресс-конференцию

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В Самаре начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев провел пресс-конференцию, посвященную итогам работы магистрали в 2021 году и планам на ближайшие годы. В мероприятии приняли участие журналисты со всех регионов магистрали.

- В 2021 году основными направлениями работы на Куйбышевской железной дороге стало постоянное совершенствование производственных процессов, внедрение передовых решений и инновационных технологий во всех сферах деятельности. Новый уровень комфорта и безопасность в пути пассажиров и грузов обеспечивал многотысячный коллектив дороги. В следующем году мы готовы с новыми силами и оптимизмом приступить к реализации прорывных проектов на благо наших клиентов, - отметил в своем выступлении Вячеслав Дмитриев.

В текущем году на Куйбышевской железной дороге была развернута масштабная работа по расширению пригородной маршрутной сети и повышению интереса пассажиров к железнодорожным путешествиям. По регионам присутствия КбшЖД было запущено 23 новых маршрута по шести направлениям. Туристические поезда соединили более 11 городов Поволжья.

Так, в апреле текущего года в Республике Башкортостан запустили современные рельсовые автобусы серии РА-3 «Орлан», а в сентябре новый подвижной состав связал два региональных центра Уфу и Оренбург прямым сообщением. Также новый подвижной состав курсирует в Пензенской области по маршруту Пенза – Белинская – Пачелма.

Одним из знаковых событий 2021 года на Куйбышевской железной дороге стал запуск в июне 2021 года скорого пригородного поезда «Ласточка» из Самары до станции Жигулевское Море, маршрут которого был продлен в сентябре до Жигулевска. После успешного запуска данного направления в Самарской области «Ласточка» стала курсировать и из Самары в Сызрань.

Помимо новых маршрутов и поездов, на КбшЖД системно работают над улучшением пассажирской инфраструктуры. В стилистике главного в России фестиваля бардовской песни оформлена пассажирская платформа имени Валерия Грушина, а на вокзальном комплексе Самара открыта новая зона отдыха, максимально передающая дух и стиль космической столицы нашей страны. Всего за последние два года на полигоне дороги было обновлено еще 40 пассажирских платформ. На магистрали продолжается ремонт вокзальных комплексов. Так, в Башкортостане завершился первый этап реконструкции железнодорожного вокзала Уфы. В следующем году стартует второй этап реконструкции, который завершится в 2023 году.

В декабре 2021 года Куйбышевская железная дорога получила новые двухэтажные вагоны последней модели, которые начали курсировать в составе поезда «Оренбург – Самара – Москва». В 2022 году ожидается поставка аналогичных вагонов для фирменного поезда «Ульяновск» сообщением Ульяновск – Москва. В связи с планируемой заменой существующего подвижного состава на двухэтажные вагоны, разработан проект организации движения двухгруппного поезда по маршруту Самара – Уфа – Санкт-Петербург, который проходит через территории 9 региональных столиц, где проживают порядка 29 млн. человек.

В рамках пресс-конференции начальник Куйбышевской железной дороги ответил на вопросы журналистов и рассказал о новом совместном проекте Куйбышевской железной дороги и АО «ФПК» по возможному запуску электропоезда «Ласточка» комплектации «Премиум» на маршруте Самара – Пенза – Саранск – Москва.