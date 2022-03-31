В России выявили замедление средней скорости мобильного интернета

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Подсчеты агентства TelecomDaily выявили замедление средней скорости мобильной передачи данных в сетях LTE с момента их запуска в России в 2011-2012 годах. В ноябре 2021 года показатель скорости в сетях МТС, "Мегафона", "Вымпелкома" и Tele2 достигал 21,7 Мб/сек, в феврале нынешнего года скорость замедлилась до 21,1 Мб/сек, говорится в исследовании агентства, передает ТАСС.

Как считают аналитики TelecomDaily, основной причиной замедления средней скорости сети является рост трафика. Развитие и модернизация сетей мобильной связи не способны компенсировать рост нагрузки на сети. Для роста скорости интернета в стране необходимо модернизировать сети опережающими темпами. Кроме того, введенные санкции способны ограничить или даже остановить модернизацию значительной сетевой инфраструктуры, отмечается в исследовании.

"Как хорошо известно, часть инфраструктуры прошлых поколений выводится из эксплуатации. Но вот остальное оборудование, позволяющее предоставлять качественные услуги, нуждается в постоянной модернизации. Значительный объем интернет-инфраструктуры построен на оборудовании Nokia, Ericsson и других. Как сейчас будет строиться работа с этими компаниями и сколько будет стоить сетевое оборудование с учетом роста стоимости валюты - это вопрос", - пояснил результаты исследования генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.

Он добавил, что сейчас в более выигрышном положении находятся сети, построенные на оборудовании китайской Huawei. Кусков предположил, что оборудование данного производителя будет продолжать поставляться, но его цена вырастет. Помимо этого, генеральный директор TelecomDaily отметил, что стоит задуматься о переносе в Россию производств сетевого оборудования, либо о создании собственных мощностей, чтобы не зависеть от санкций или валютных колебаний. "Пока же можно констатировать, что средняя скорость мобильного интернета в России будет снижаться и далее", - сказал Кусков.

По данным TelecomDaily, самым быстрым среди операторов "четверки" оказался мобильный интернет "Мегафона" (средняя скорость по всей территории РФ - 33,2 Мб/сек), как и в 2021 году. По средней и максимальной скорости передачи данных компания по-прежнему опережает три другие сети на 70% и более, отметили в агентстве.

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