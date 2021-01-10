Я нашел ошибку
Главные новости:
Россиян начнут штрафовать за выращивание картошки
Россиян начнут штрафовать за выращивание картошки
Снова 12 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
Снова 12 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
В РФ откажутся от производства пятидверной Нивы"
В РФ откажутся от производства пятидверной "Нивы"
В ДТП в Самарской области пострадали двое детей
В ДТП в Самарской области пострадали двое детей
Весь Пакистан остался без электричества
Весь Пакистан остался без электричества
Грабители в Сызрани отключили у пенсионера свет и унесли деньги
Грабители в Сызрани отключили у пенсионера свет и унесли деньги
В целом с 10 января ограничений стало больше, а сферы, в которых они появились, показывают повышенное внимание государства к ним.
В России вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными
Объявлен оранжевый уровень опасности в Самарской обла
Объявлен оранжевый уровень опасности в Самарской области
Самара  0 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.88
0
EUR 90.79
0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
Самарская Олимпийская Деревня работает ежедневно
Новогодний онлайн-квест для юных жителей Самарской области подготовил Музей Победы
«Дети – детям»: в рамках акции «Ёлка желаний» детские мечты исполняют неравнодушные дети СО
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В РФ откажутся от производства пятидверной "Нивы"

10 января 2021 12:05
113
В РФ откажутся от производства пятидверной Нивы"

АвтоВАЗ решил отказаться от производства пятидверной "Нивы" ВАЗ-2131. Предполагается, что это произойдет в конце года, сообщил паблик «Русский автомобиль» со ссылкой на осведомленные источники.

Ранее сборку авто перенесли на главный конвейер тольяттинского автозавода после расформирования Опытно-промышленного производства. Это повысило стоимость сборки. Также АвтоВАЗ не так давно выкупил долю в GM и получил право на производство Chevrolet Niva, которая перетягивает на себя покупателей пятидверной "Нивы", являясь более современным и качественным продуктом. Потому от "крокодила", как зовут модель 2131 в народе, решено отказаться.

Освобожденные мощности главного конвейера АвтоВАЗ планирует направить на новые проекты. Одним из них станет модернизированная Granta, релиз которой намечен на 2023 год, пишет anews.com.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Экономика региона
9 января 2021  13:11
Кабмин установил прожиточный минимум в 2021 году на уровне 11 653 рублей
Кабмин установил прожиточный минимум в 2021 году на уровне 11 653 рублей
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об установлении величины прожиточного минимума на 2021.  Экономика региона
2069
7 января 2021  18:03
Датское энергетическое агентство получило от Nord Stream 2 AG новое расписание прокладки газопровода "Северный поток - 2".
Прокладку "Северного потока - 2" в водах Дании возобновят 15 января
Датское энергетическое агентство получило от Nord Stream 2 AG новое расписание прокладки газопровода "Северный поток - 2". Экономика региона
1154
7 января 2021  13:56
Дмитрий Рогозин сообщил об этапах работы над новой ракетой-носителем Союз-5 в Самаре
Дмитрий Рогозин сообщил об этапах работы над новой ракетой-носителем “Союз-5” в Самаре
Глава корпорации говорит о том, что ракета станет новым этапом в освоении космического пространства. Экономика региона
1260
Весь список
Финансы и Банки
4 января 2021  16:52
В воскресенье, 3 января, стоимость биткоина достигла нового исторического максимума в 34 778 долларов.
Цена биткоина рухнула после рекордного роста
В воскресенье, 3 января, стоимость биткоина достигла нового исторического максимума в 34 778 долларов. Финансы и Банки
1861
30 декабря 2020  20:59
Эффективным механизмом и дополнительным стимулом для восстановления рынка стали программы кредитования с господдержкой, подчеркнули в Росреестре.
Число ипотечных сделок в России за 11 месяцев 2020 года выросло на 15%
Эффективным механизмом и дополнительным стимулом для восстановления рынка стали программы кредитования с господдержкой, подчеркнули в Росреестре. Финансы и Банки
3213
30 декабря 2020  16:54
Инструкция для тех, кто решит воспользоваться сервисами Сбера в Новогодние праздники.
Как получать услуги Сбербанка, не выходя из дома
Инструкция для тех, кто решит воспользоваться сервисами Сбера в Новогодние праздники. Финансы и Банки
2908
Весь список
Строительство
6 января 2021  13:00
Итоги 2020: на востоке Самарской области благодаря нацпроекту обновлена дорога и капитально отремонтирован мост
Итоги 2020: на востоке Самарской области благодаря нацпроекту обновлена дорога и капитально отремонтирован мост
Дорожные работы осуществлены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Строительство
2757
6 января 2021  12:52
За 11 месяцев 2020 года региональные строители не смогли выполнить и половины плана по вводу жилья
За 11 месяцев 2020 года региональные строители не смогли выполнить и половины плана по вводу жилья
В ноябре в Самарской области ввели 132,2 тыс.кв.м жилья, с учетом домов на участках для ведения садоводства. Строительство
1407
5 января 2021  14:13
Застройщики Самарской области в третьем квартале 2020 года совершили вдвое больше правонарушений, чем во втором
Застройщики Самарской области в третьем квартале 2020 года совершили вдвое больше правонарушений, чем во втором
Также в третьем квартале 2020 года ГИСН вынесла 98 постановлений: 86 — о назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму 7,1 тыс. рублей, по 12...Строительство
1763
Весь список
Материалы и технологии
28 декабря 2020  20:12
Виды и особенности магнитов
Дома или на работе, а может быт, находясь в собственном авто, в общественном транспорте, человека окружает множество типов магнитов, которые обеспечивают работу...Материалы и технологии
2848
25 декабря 2020  13:33
Фехралевая, нихромовая проволока и лента – предложения TDMC
Термин нихром – это различные сплавы, в составе которых есть хром и никель. Подобные сплавы отличаются высокой степенью электрического сопротивления. Материалы и технологии
3461
23 декабря 2020  20:23
Потолочные балки
Потолочные балки можно встретить не только в традиционном деревенском интерьере, таких как стиль прованс, рустик, кантри. Материалы и технологии
3773
Весь список
Налоги
24 декабря 2020  13:49
В Самаре состоится брифинг Отмена ЕНВД: особенности смены налогового режима
В Самаре состоится брифинг «Отмена ЕНВД: особенности смены налогового режима» 
Будет доступна прямая онлайн-трансляция с мероприятия. Налоги
4302
30 декабря 2019  18:52
Когда необходимо проводить аудит 1С:Предприятия?
 Программные продукты на платформе 1С:Предприятия являются основополагающими приложениями в ИТ-инфраструктуре многих российских компаний.Налоги
6421
14 сентября 2019  12:23
Что такое 1C:Підприємство 8 бухгалтерия
 С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов.Налоги
7804
Весь список
Бизнес
5 января 2021  15:09
Выбор оптовой B2B системы: что предусмотреть в кризис
B2B-система — это способ быстро выйти в онлайн и продавать свои товары с помощью цифровых инструментов. Что необходимо предусмотреть при создании b2b системы. ...Бизнес
1182
31 декабря 2020  06:51
Выбираем мебель для переговорной комнаты
Каждый деловой челочек понимает всю важность обустройства кабинета. Бизнес
2335
31 декабря 2020  06:50
Обслуживание онлайн-касс
Получить услуги по обслуживанию кассовой техники вы можете, обратившись в hashdesk https://hashdesk.ru/ . Здесь вы можете приобрести новые и модернизируемые кассовые...Бизнес
2292
Весь список
Новости компаний
10 января 2021  12:05
В РФ откажутся от производства пятидверной Нивы"
В РФ откажутся от производства пятидверной "Нивы"
АвтоВАЗ считает модель невыгодной Новости компаний
113
8 января 2021  23:43
Транспортное средство сможет развивать скорость до 100 км/ч.
Предприятие «Роскосмоса» создаст трамвай для доставки сотрудников на космодром Восточный
Транспортное средство сможет развивать скорость до 100 км/ч. Новости компаний
864
8 января 2021  19:13
Он занимает всю переднюю панель и оснащен системой искусственного интеллекта.
Mercedes показала огромный 56-дюймовый дисплей для автомобилей. Все кнопки теперь виртуальные!
Он занимает всю переднюю панель и оснащен системой искусственного интеллекта. Новости компаний
895
4 января 2021  22:59
Ранее сообщалось о достижении предварительной договоренности по организации трамвайного движения на космодроме Восточный.
Предприятие Роскосмоса соберет первый беспилотный трамвай в 2022 году
Ранее сообщалось о достижении предварительной договоренности по организации трамвайного движения на космодроме Восточный. Новости компаний
2031
Весь список
IT и Коммуникации
29 декабря 2020  23:43
Как должно быть организовано продвижение сайтов?
Раскрутка сайтов, выполненная сертифицированными профессионалами, обладает массой преимуществ. Главное обратиться к таким профессионалам. IT и Коммуникации
2489
23 декабря 2020  13:47
Обязательные этапы продвижения сайтов
Отсутствие грамотной оптимизации для поисковиков часто делает невозможным развитие проекта. Если заинтересованы в развитии, расширении, росте прибыли,...IT и Коммуникации
3928
2 декабря 2020  10:23
Несмотря на то, что во время старта продаж iphone-x получил очень много критики, сейчас он самым популярным среди покупателей и пользователей.
Особенности Айфона Х и способы его защиты
Несмотря на то, что во время старта продаж iphone-x получил очень много критики, сейчас он самым популярным среди покупателей и пользователей. IT и Коммуникации
5134
Весь список
Транспорт
9 января 2021  12:18
Автомобилисты Самары пожаловались на парковки у стадиона Самара Арена
Автомобилисты Самары пожаловались на парковки у стадиона «Самара Арена»
Как сообщили в министерстве спорта Самарской области, со стороны улицы Дальней у стадиона есть большая парковка. Транспорт
610
6 января 2021  11:06
Трамваи № 11 и 12 до «Самара Арены» будут ходить только вечерами
Трамваи № 11 и 12 до «Самара Арены» будут ходить только вечерами
Сейчас, по информации дептранса, доехать на трамваях №11 и 12 до «Самара Арены» можно только днем. Транспорт
1511
4 января 2021  13:23
Электронные диагностические карты техосмотра начнут выдавать с 1 марта
Электронные диагностические карты техосмотра начнут выдавать с 1 марта
Карта будет оформляться в единой автоматизированной информационной системе и храниться не менее пяти лет. Транспорт
1909
4 января 2021  12:59
Сообщается, где в Самаре планируют построить метро
Сообщается, где в Самаре планируют построить метро
После завершения работ на «Алабинской» планируется строительство станции «Самарская». Транспорт
2075
Весь список
Предпринимательство
16 ноября 2020  09:48
Оптовая продажа цветов преимущества
Цветы — это всегда удачный подарок, их можно подарить как одни, так и в качестве дополнению к основному подарку. Предпринимательство
4713
11 ноября 2020  16:11
Кто такие бизнес-тренеры и чем они занимаются. Как стать бизнес-спикером и на чем можно заработать. Интервью известного бизнес-тренера и предпринимателя Спартака Андриешина
Профессия бизнес-тренер : интервью Спартака Андриешина
Кто такие бизнес-тренеры и чем они занимаются. Как стать бизнес-спикером и на чем можно заработать. Интервью известного бизнес-тренера и предпринимателя...Предпринимательство
5188
10 октября 2020  16:19
Создание франшизы – особенности
Существует множество франшиз, при этом только малая часть из них – действительно качественные. Франшиза представляет собой форму соглашения, которое...Предпринимательство
4934
Весь список
Новости региона
11 декабря 2020  16:18
В 2020 году НКО Самарской области получили президентские гранты на рекордную сумму
В 2020 году НКО Самарской области получили президентские гранты на рекордную сумму
В Самарской области стартовал цикл обучающих семинаров для социально-ориентированных некоммерческих организаций. Новости региона
5260
6 декабря 2020  21:19
Жителям Тольятти представят концепцию набережной Автозаводского района
Жителям Тольятти представят концепцию набережной Автозаводского района
В выставочном центре сквера 50-летия первого автомобиля ВАЗ 12 декабря состоится презентация проекта новой набережной. Новости региона
5052
26 марта 2020  18:26
Тольяттинская больница №5 для госпитализации людей с коронавирусом по-своему решает проблему нехватки масок
Тольяттинская больница №5 для госпитализации людей с коронавирусом по-своему решает проблему нехватки масок
Тольяттинская клиническая больница №5, которая определена одной из базовых для госпитализации людей с коронавирусом, по-своему решает проблему нехватки средств...Новости региона
10460
Весь список
Электронные технологии
4 декабря 2020  17:58
Эта модель айфона представлена из серии 2019 года, у нее идет высокий класс защиты от влаги и пыли, прочная конструкция.
Ремонт iPhone 11
Эта модель айфона представлена из серии 2019 года, у нее идет высокий класс защиты от влаги и пыли, прочная конструкция. Электронные технологии
5479
12 ноября 2020  22:04
ставки кс го
Cтавки на кс го в букмекерской компании GG Bet
Игровой клуб GG Bet работает на рынке с 2016 года и имеет официальную регистрацию в ЦУПИС, которая позволяет говорить о высокой надёжности заведения. Электронные технологии
6377
7 ноября 2020  09:38
Накрутить просмотры в телеграмме до 100000 единиц
Чтобы накрутить 100, 1000 или 10000 просмотров в Телеграм за 1 минуту вы можете воспользоваться сайтом раскрутки. Это делается быстро и дёшево. Электронные технологии
5044
Весь список
Вклады, Кредиты, Кредитные карты
30 ноября 2020  20:47
Как взять кредит без бюрократии и справок
Собирание документов для оформления кредита порой занимает массу времени и сил. Но сегодня есть возможность получить деньги в обход бюрократии. Вклады, Кредиты, Кредитные карты
5189
7 ноября 2020  09:41
Выдача потребительских кредитов в Самарской области сокращается
Количество потребительских кредитов, выданных в Самарской области, значительно сократилось в 2020 году в сравнении с предыдущим годом. Вклады, Кредиты, Кредитные карты
4897
12 октября 2020  18:11
Swap Free – надёжные брокеры!
Swap Free – надёжные брокеры!
А почему именно брокеры Swap Free, спросите Вы? Новичку бывает сложно разобраться во всех нюансах, которые запрятаны на разных страницах сайтов брокеров, а также в...Вклады, Кредиты, Кредитные карты
5122
Весь список
Современный дом
7 января 2021  12:48
Дома из бруса под ключ – надежно и качественно в компании Истъба
Востребованы и популярны экологически чистые жилые сооружения, которые выполнены из природного материала и наделены уникальной природной эстетикой – дома...Современный дом
693
28 декабря 2020  13:25
Становление речи, активизация мышления и внимания напрямую зависит от развития мелкой моторики ребенка. И для этого как нельзя лучше подходят игры в песочнице.
Песочницы: для веселых, полезных и активных игр на свежем воздухе и дома.
Становление речи, активизация мышления и внимания напрямую зависит от развития мелкой моторики ребенка. И для этого как нельзя лучше подходят игры в песочнице. Современный дом
2999
21 декабря 2020  00:22
Современный активный образ жизни заставляет каждого задумываться о том, чтобы обеспечить надежную защиту своему дому или квартире.
Входные металлические двери – качественно в SE Doors
Современный активный образ жизни заставляет каждого задумываться о том, чтобы обеспечить надежную защиту своему дому или квартире. Современный дом
4479
Весь список
В мире Авто
31 декабря 2020  06:53
Модель CADILLAC ESCALADE
Cadillaс Escalade это воплощение уверенности, мощи, культового дизайна, комфортабельности. В мире Авто
2179
23 декабря 2020  20:13
Любому водителю приходится заменять аккумулятор один или два раза в течение срока службы автомобиля.
Руководство по покупке автомобильного аккумулятора
Любому водителю приходится заменять аккумулятор один или два раза в течение срока службы автомобиля. В мире Авто
3906
15 декабря 2020  18:16
Через сеть интернет в современном мире возможно практически все, что угодно. Это касается и выбора СТО для ремонт или обслуживания автомобилей.
Как найти компанию по ремонту авто в России – онлайн поиск на Servicesauto.ru
Через сеть интернет в современном мире возможно практически все, что угодно. Это касается и выбора СТО для ремонт или обслуживания автомобилей. В мире Авто
5059
Весь список
Видео
31 декабря 2020  10:29
Российский космонавты на МКС поздравили жителей Земли с наступающим новым годом
Российский космонавты на МКС поздравили жителей Земли с наступающим новым годом
На видеозаписи поздравления видно, что станция украшена к Новому году.
В стране
10116
30 декабря 2020  11:59
Дмитрий Азаров поблагодарил самарцев за стойкость характера
Дмитрий Азаров поблагодарил самарцев за стойкость характера
Глава региона подчеркнул, что жители области не раз проявляли непоколебимый дух.
Социум
11432
21 декабря 2020  09:37
Гендиректор "Тяжмаша": " В условиях пандемии завод не только не сократил, но и создал более 200 рабочих мест"
Гендиректор "Тяжмаша": " В условиях пандемии завод не только не сократил, но и создал более 200 рабочих мест"
Завод во время пандемии коронавируса помогает не только своим сотрудникам, но и медицинским учреждениям Сызрани.
Экономика региона
17439
18 ноября 2020  21:28
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.
В больнице в Коммунарке разорвало трубу с кислородом
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.  Происшествия
19774
12 ноября 2020  09:34
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Так, по словам понтифика, новые технологии в сфере робототехники способны менять мир к лучшему, если будут использованы мирно и по назначению.
В мире
19761
Весь список
Иновационные технологии
30 ноября 2020  20:45
Сфера digital развивается более чем стремительно – она оперативно реагирует на любые изменения в обществе и быстро внедряет изменения в стратегии продвижения и коммуникации с пользователями.
Тренды интернет-маркетинга на 2021 год от интернет-маркетолога студии продвижения из Бердска Игоря Супруна
Сфера digital развивается более чем стремительно – она оперативно реагирует на любые изменения в обществе и быстро внедряет изменения в стратегии продвижения и...Иновационные технологии
8094
11 ноября 2020  16:22
Для быстрого резания металла был создан специальный газовый резак. Процесс резки заключается в плавке металла под влиянием струи чистого кислорода и дальнейшего выдувания окислов.
Применение газового резака для резки металла
Для быстрого резания металла был создан специальный газовый резак. Процесс резки заключается в плавке металла под влиянием струи чистого кислорода и...Иновационные технологии
5808
2 ноября 2020  19:16
Пена в качестве огнетушащего средства применяется успешно в современном мире при тушении легковоспламеняемых и горючих жидкостей.
Пенообразователи для пожаротушения – предложения компании Zfire
Пена в качестве огнетушащего средства применяется успешно в современном мире при тушении легковоспламеняемых и горючих жидкостей. Иновационные технологии
5176
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
21034
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
22522
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
22304
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
22578
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
23248
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Снова 12 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
10 января 2021  12:39 
Снова 12 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
За сутки на 10 января выявлены 280 заболевших коронавирусом. Здравоохранение
29
Объявлен оранжевый уровень опасности в Самарской обла
10 января 2021  10:30 
Объявлен оранжевый уровень опасности в Самарской области
Ожидается очень сильный снег.  Будьте внимательны и осторожны! Социум
143
Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян рассказал про обучение с 11 января
9 января 2021  13:24 
Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян рассказал про обучение с 11 января
С понедельника ученики всех классов (с 1 по 11) в Самарской области выйдут с каникул и продолжат обучение в школе (очно) без применения дистанционных технологий.  Образование
1329
Кабмин установил прожиточный минимум в 2021 году на уровне 11 653 рублей
9 января 2021  13:11 
Кабмин установил прожиточный минимум в 2021 году на уровне 11 653 рублей
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об установлении величины прожиточного минимума на 2021.  Экономика региона
2064
Жителей Самарского региона просят воздержаться от походов по рекам.
9 января 2021  12:43 
Жителей Самарского региона просят воздержаться от походов по рекам
В МЧС назвали самые опасные места, где велик риск провалиться в воду. Социум
1200
Весь список
Акценты
Кабмин установил прожиточный минимум в 2021 году на уровне 11 653 рублей
9 января 2021  13:11 
Кабмин установил прожиточный минимум в 2021 году на уровне 11 653 рублей
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об установлении величины прожиточного минимума на 2021.  Экономика региона
2066
Благодаря самоотверженному труду врачей, волонтеров, спецслужб, оперштаба и сознательности граждан эпидемиологическая ситуация в регионе планомерно улучшается.
8 января 2021  14:30 
Дмитрий Азаров: "Приняли решение, что с 11 января школьники возвращаются к очному обучению"
Благодаря самоотверженному труду врачей, волонтеров, спецслужб, оперштаба и сознательности граждан эпидемиологическая ситуация в регионе планомерно... Образование
2442
С Рождества заработают новые важные для россиян законы
7 января 2021  10:28 
С Рождества заработают новые важные для россиян законы
Законы, которые продолжают в январе вступать в силу, наведут порядок с качеством молочной продукции, продажей курительных жидкостей и одноразовых вейпов. В стране
5159
Весь список
Прямая речь/Интервью
РКС-Самара выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
23 декабря 2020  12:25 
«РКС-Самара» выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
Сейчас, в XXI веке, длина водопроводных сетей города Самары превышает 1600 км.  ЖКХ
17411
Директор по качеству «РКС-Самара» Егорова Юлия Анатольевна о состоянии воды в Волге и системе водоочистки в Самаре.
21 декабря 2020  21:11 
Егорова Юлия Анатольевна: «жёлтую» воду мы не ждём, хотя и готовы к любым неожиданностям
Директор по качеству «РКС-Самара»о состоянии воды в Волге, перспективных источниках воды и системе водоочистки в Самаре. ЖКХ
18287
Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
18078
Весь список
Новости Тольятти
30 декабря 2020  14:19
Состоялась очередная презентация проекта реконструкции набережной Автозаводского района.
Гордость Тольятти и привлекательный для туристов объект
Состоялась очередная презентация проекта реконструкции набережной Автозаводского района. Новости Тольятти
10645
30 декабря 2020  13:44
Первую очередь набережной Автозаводского района Тольятти реконструирует «Волгатрансстрой»
Первую очередь набережной Автозаводского района Тольятти реконструирует «Волгатрансстрой»
Подряд разыгрывался с аукциона, начальная цена — 855,1 млн рублей. Новости Тольятти
10431
29 декабря 2020  15:45
Ознакомительная встреча прошла в режиме видеоконференции.
«Жигулевская долина» налаживает сотрудничество с Казахстаном
Ознакомительная встреча прошла в режиме видеоконференции. Новости Тольятти
11617
Весь список