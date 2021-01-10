В РФ откажутся от производства пятидверной "Нивы"

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АвтоВАЗ решил отказаться от производства пятидверной "Нивы" ВАЗ-2131. Предполагается, что это произойдет в конце года, сообщил паблик «Русский автомобиль» со ссылкой на осведомленные источники.

Ранее сборку авто перенесли на главный конвейер тольяттинского автозавода после расформирования Опытно-промышленного производства. Это повысило стоимость сборки. Также АвтоВАЗ не так давно выкупил долю в GM и получил право на производство Chevrolet Niva, которая перетягивает на себя покупателей пятидверной "Нивы", являясь более современным и качественным продуктом. Потому от "крокодила", как зовут модель 2131 в народе, решено отказаться.

Освобожденные мощности главного конвейера АвтоВАЗ планирует направить на новые проекты. Одним из них станет модернизированная Granta, релиз которой намечен на 2023 год, пишет anews.com.