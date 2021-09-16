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В районе станции Толевая прошел открытый урок безопасности для самарских школьников 

16 сентября 2021 14:38
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Мероприятие было организовано в рамках акции «Безопасную железную дорогу – детям!».

В рамках акции «Безопасную железную дорогу – детям!» на пешеходном переходе через железнодорожные пути в районе станции Толевая, прошел открытый урок безопасности для учащихся школ, расположенных в непосредственной близости от объектов железнодорожной инфраструктуры. Специалисты Куйбышевской магистрали вместе с сотрудниками транспортной полиции и прокуратуры встречали идущих в школу детей и их родителей, вручая ребятам тематические сувениры и красочные буклеты с информацией о правилах безопасного поведения.  

Мероприятие было организовано в рамках акции «Безопасную железную дорогу – детям!», которая проходит на Куйбышевской магистрали с 1 сентября по 1 октября. С начала акции железнодорожники посетили уже более 40 школ и других учебных заведений Самарской области, где провели профилактические беседы и лекции с учащимися и их родителями. 

Куйбышевская магистраль обращается к педагогам и родителям, чьи дети по дороге в школу проходят возле железной дороги с предложением подключиться к акции. В первый месяц учебного года родителям с детьми следует отработать безопасный маршрут движения «Дом-Школа-Дом», пройти его вместе с ребенком и напомнить основные правила безопасности. На железной дороге они сводятся к переходу пути только в специально оборудованных местах без отвлечения на гаджеты и прослушивания музыки.

Кроме того, просим граждан не оставаться безучастными к беспечному поведению детей и подростков на железной дороге. Если вы увидели детей, которые играют или находятся одни в опасной близости от объектов железнодорожной инфраструктуры, сообщите о данном факте сотруднику полиции или работникам ОАО «РЖД», передает пресс-служба КбшЖД.

 

Фото:    пресс-служба КбшЖД

 

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