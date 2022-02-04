В работе "ВКонтакте" произошел сбой

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Сбои в работе социальной сети "ВКонтакте" наблюдаются в России в пятницу, следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

"У части пользователей могут наблюдаться проблемы с загрузкой "ВКонтакте", мы оперативно восстанавливаем работу", - сообщили ТАСС в компании.

По состоянию на 18:55 мск, зафиксировано 53 637 отчетов о сбоях в работе соцсети.

Большинство сообщивших о проблемах пользователей (54%) жаловались на сбои веб-сайта, 40% - на сбои в работе приложения, 6% - на проблемы профиля в соцсети. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, также о проблемах в работе сервиса сообщали пользователи в Белоруссии.

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