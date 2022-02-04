Я нашел ошибку
Главные новости:
Сотрудники и члены их семей, находившиеся в посольстве, были эвакуированы.
Здание российского посольства на Филиппинах сильно пострадало из-за пожара
Соблюдайте осторожность и, по возможности, не подходите близко к стенам зданий.
Самарцам напомнили о мерах безопасности при сходе снега и падении сосулек с крыш зданий
После Октябрьской революции, новорожденных в СССР начали называть в честь каких-то значимых событий и людей.
Даздраперма и Нисерха: 10 самых странных имён в СССР и что они означают
«И секрета у нас никакого нет: просто любим и уважаем друг друга, мы всегда вместе…»
Супружеская пара ветеранов МВД из Новокуйбышевска 70 лет вместе
Зафиксировано 53 637 отчетов о сбоях в работе соцсети.
В работе "ВКонтакте" произошел сбой
Ученики 2-4, 9 и 11 классов продолжат очное обучение с неукоснительным соблюдением противоэпидемиологических санитарных требований.
В Самаре ученики 5-8 и 10 классов перейдут на дистанционное обучение с 7 февраля
Представители Самарской области завоевали золотые медали в гонке на дистанции 1000 метров и стали серебряными призерами в спринте.
В Омске завершился чемпионат России по велоспорту на треке среди спортсменов с нарушением зрения
Они будут бороться за медали в биатлоне, бобслее, конькобежном и санном спорте, скелетоне, шорт-треке, фигурном катании, хоккее.
50 спортсменов из ПФО отправились на Олимпийские игры в Пекин
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.05
-0.6
EUR 87.12
0.56
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре, в историческом парке «Россия – Моя история», открывается выставка «Точка зрения»
Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова представит «Сказку о рыбаке и рыбке» в Самаре
В Нефтегорске прошел товарищеский матч по мини-футболу между полицейскими и студентами
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В работе "ВКонтакте" произошел сбой

4 февраля 2022 20:50
157
Зафиксировано 53 637 отчетов о сбоях в работе соцсети.

Сбои в работе социальной сети "ВКонтакте" наблюдаются в России в пятницу, следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

"У части пользователей могут наблюдаться проблемы с загрузкой "ВКонтакте", мы оперативно восстанавливаем работу", - сообщили ТАСС в компании.

По состоянию на 18:55 мск, зафиксировано 53 637 отчетов о сбоях в работе соцсети.

Большинство сообщивших о проблемах пользователей (54%) жаловались на сбои веб-сайта, 40% - на сбои в работе приложения, 6% - на проблемы профиля в соцсети. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, также о проблемах в работе сервиса сообщали пользователи в Белоруссии.

 

Фото:    pixabay

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров провёл очередное заседание оперативного штаба.
4 февраля 2022  18:52
Оперштаб СО вводит дополнительные меры защиты от COVID-19 в сфере образования
307
Сегодня в 3 городских округах – Самаре, Тольятти и Октябрьске - успешно функционируют 7 предприятий с итальянским участием.
4 февраля 2022  18:44
Дмитрий Азаров и Посол Италии в России Джорджо Стараче обсудили расширение гуманитарного и экономического сотрудничества между регионами
251
Предприниматели региона при поддержке Гарантийного фонда смогли привлечь рекордные 2,9 млрд рублей
4 февраля 2022  13:51
Предприниматели региона при поддержке Гарантийного фонда смогли привлечь рекордные 2,9 млрд рублей
238
Ряд офисов «ЭнергосбыТ Плюс» приостановил прием клиентов
4 февраля 2022  12:31
Ряд офисов «ЭнергосбыТ Плюс» приостановил прием клиентов
263
В Самарской области продолжается работа по ликвидации последствий снегопада
4 февраля 2022  11:45
В Самарской области продолжается работа по ликвидации последствий снегопада
292
Весь список