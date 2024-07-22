В путь-дорогу: билайн проанализировал потребление интернета на трассах России

Я нашел ошибку
Главные новости:
Людмила Харымова провела профилактическое мероприятие с подростками «Безопасное лето».
В Самарском регионе общественники проводят профилактические мероприятия с подростками 
В Самарской области пройдут всероссийские соревнования по спортивному метанию ножа среди лиц с ПОДА
В Самарской области пройдут всероссийские соревнования по спортивному метанию ножа среди лиц с ПОДА
В Самарской области прошел чемпионат по гонкам с препятствиями на дистанции 100 метров
В Самарской области прошел чемпионат по гонкам с препятствиями на дистанции 100 метров
В Апшеронске Краснодарского края произошел сильный взрыв в торговом центре
В Апшеронске Краснодарского края произошел сильный взрыв в торговом центре
В Самарской области за выходные привлечено к ответственности 64 пьяных водителя
В Самарской области за выходные привлечено к ответственности 64 пьяных водителя
Наиболее эффективную помощь в трудоустройстве, по мнению самарцев, следует ждать от друзей и коллег
Наиболее эффективную помощь в трудоустройстве, по мнению самарцев, следует ждать от друзей и коллег
Россиян могут обязать заверять договоры дарения у нотариуса
Россиян могут обязать заверять договоры дарения у нотариуса
В Тольятти водитель сбил ребенка и уехал
В Тольятти водитель сбил ребенка и уехал
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.02
0.14
EUR 96.04
-0.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится четвертое занятие интерактивной программы «Сказочный июль»
Для самарцев работает выставка «Было/Не было» (12+)
В историческом зале Самарского политеха состоится литературный вечер «Мой Маяковский»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В путь-дорогу: билайн проанализировал потребление интернета на трассах России

22 июля 2024 13:16
96
В путь-дорогу: билайн проанализировал потребление интернета на трассах России

Erid 2VSb5x4GpGQ

Летом на трассах увеличивается не только автомобильный трафик, но и трафик мобильного интернета. Начался сезон путешествий, и билайн проанализировал сходства и отличия использования различных интернет-сервисов на семи крупных трассах России: М4 «Дон», М11 «Нева», Р132 «Золотое кольцо», Чуйский тракт, Р255 «Сибирь», Р258 «Байкал» и М12 «Восток».

Каждая трасса уникальна и ведет через красивейшие места нашей большой родины, и везде есть свои особенности. Так, путешественники на дороге Р258 «Байкал» любят заходить в интернет ближе к ночи – 4G (Джи) они предпочитают использовать в 22:00. Ещё одна трасса на востоке России, Чуйский тракт, отличилась тем, что за последний год женщины скачали здесь наибольший процент трафика – 47,8%. А Р255 «Сибирь», напротив, оказалась самой мужской автодорогой – именно там за год проехало наибольшее количество мужчин – более 66% среди клиентов билайна.

Южная трасса М4 «Дон», ведущая к Черному морю, стала самой «качающей» автодорогой – за год там «улетело» наибольшее количество Гб трафика. На трассе Р132 «Золотое кольцо», тоже популярной у туристов, самым онлайн-активным участком оказался отрезок на территории Ивановской области. А автомобилисты на М12 «Восток», ведущей из Москвы в Казань, чаще других предпочитают дневные поездки ночным – в темное время суток на этой автодороге трафик оказался значительно ниже, чем на других транспортных артериях.

Но есть и несколько пунктов, объединяющих путешественников на всех проанализированных трассах. Так, самым высоким спросом на всех автодорогах пользуются приложения социальной сети, сервисы для просмотра видео, а также онлайн-карты. В среднем, наиболее популярными месяцами для поездок оказались июль и август, а временем затишья стали январь и февраль.

Чтобы клиенты могли быть на связи во время путешествия, билайн работает над улучшением связи: строит новые базовые станции, обновляет оборудование, постоянно проверяет работу сети. Качественная связь в дороге позволяет путешественникам общаться с близкими, следить за локацией в навигаторе, слушать музыку в пути или включать мультфильмы детям, а значит – чувствовать себя комфортнее и безопаснее.

Реклама, ПАО «ВымпелКом». Подробнее – на beeline.ru

 

Фото: freepik.com

В центре внимания
В Самаре автобусы по маршруту №5 будут следовать по новому расписанию
22 июля 2024  10:36
В Самаре автобусы №5 будут следовать по новому расписанию
153
Сегодня в Самарской области возможны гроза, ливень, крупный град, шквалистое усиление ветра
22 июля 2024  09:25
Сегодня в Самарской области возможны гроза, ливень, крупный град, шквалистое усиление ветра
173
Глава Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня металлургов
21 июля 2024  10:49
Глава Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня металлургов
552
АВТОВАЗу — 58 лет!
20 июля 2024  13:14
АВТОВАЗу — 58 лет!
742
Вячеслав Федорищев предложил добровольцам создать совместный штаб по содействию программе социально-экономического развития региона
20 июля 2024  12:27
Вячеслав Федорищев предложил добровольцам создать совместный штаб по содействию программе социально-экономического развития региона
1795
Весь список