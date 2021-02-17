В ОЭЗ «Тольятти» откроется новый завод по производству стройматериалов

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16 февраля на заседании экспертного совета особой экономической зоны «Тольятти» были рассмотрены заявки двух компаний, которые готовы инвестировать в свои проекты три миллиарда рублей.

Как отмечал ранее Глава региона Дмитрий Азаров, непростые условия не отменяют задач, поставленных Президентом страны Владимиром Путиным, по запуску нового инвестиционного цикла, наращиванию вложений в создание и обновление рабочих мест, инфраструктуру, в развитие промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг. «Конечно, в нынешних условиях сделать это гораздо тяжелее. Но тем более важно, поскольку мы понимаем, что сейчас закладывается будущее нашей экономики. Для качественного инвестиционного рывка у нас есть условия», – подчеркивал Дмитрий Азаров.

Заявка на увеличение объема инвестиций поступила в экспертный совет ОЭЗ от действующего резидента - ООО «СИЕ АУТОМОТИВ РУС». Это компания производит автокомпоненты и реализует свой проект с 2014 года, поставляя продукцию на предприятия альянса Renault-Nissan - АО «АВТОВАЗ» и другие предприятия автомобильного кластера. Руководством компании принято решение о наращивании объемов производства путем расширения товарной номенклатуры, в связи с чем требуется скорректировать первоначально заявленные планы. Общие инвестиции в проект превысят два млрд рублей.

«ООО «СИЕ АУТОМОТИВ РУС» - это один из крупнейших инвесторов ОЭЗ «Тольятти», который производит продукцию для нужд альянса Renault-Nissan-АО «АВТОВАЗ» в рамках проекта стратегического развития. А это предполагает качественное обновление модельного ряда предприятия. Партнерами резидента являются российские и зарубежные компании. Увеличение объемов производства укрепит позиции инвестора на российском рынке автокомпонентов, придаст импульс к развитию смежных предприятий. Со стороны Правительства региона мы делаем все, чтобы инвесторы, работающие на территории региона, могли масштабировать свои проекты и развиваться опережающими темпами», - резюмировал министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

Вторая заявка представляет новый проект, по производству строительных материалов, который будет реализован на ОЭЗ. Полная стоимость проекта составляет более 750 млн рублей. Компания намерена запустить производство уже в третьем квартале 2021 года, а выйти на проектную мощность в 2025 году. На заводе планируется трудоустроить 87 человек.

«Нам приятно констатировать, что, несмотря на напряженную экономическую ситуацию, к нам на площадку заходят новые резиденты. В том числе, не связанные с производством автокомпонентов, что позволяет нам сделать еще один шаг на пути к диверсификации экономики города. Новый инвестор укрепит уже сформированный строительный кластер в особой экономической зоне, а наша задача – создать для этого самые комфортные условия», - отметил генеральный директор ОЭЗ «Тольятти» Сергей Андреев.