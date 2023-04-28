В ОДК-Кузнецов подвели итоги конкурса профмастерства

53

В ОДК-Кузнецов (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) состоялось награждение победителей конкурса профессионального мастерства «PROF Кузнецов». В Год педагога и наставника в конкурсе приняли участие 215 работников, состязавшихся по 14 компетенциям. Состязания по теории и практике проводились в учебных аудиториях, на производственных участках и в пространстве «Точки кипения Hi-Tech» - всего на 8 площадках.

Награждение победителей конкурса «PROF Кузнецов» состоялось в корпусе производства компрессоров, одном из самых крупных производств предприятия. Лучшим токарям и фрезеровщикам, слесарям-сборщикам и испытателям двигателей, технологам и конструкторам управляющий директор ОДК-Кузнецов Алексей Соболев вручил ценные призы, денежные сертификаты и памятные знаки.

Конкурс включал в себя теоретический экзамен и практическую часть. Практические задания по большинству компетенций выполнялись участниками в подразделениях предприятия: токари и фрезеровщики, работающие на станках с программным управлением и универсальных станках, соревновались на новейшем оборудовании, слесари-сборщики, контролеры и технологи – в Учебном центре предприятия, испытатели двигателей – на испытательной базе ОДК-Кузнецов «Винтай», мастера участков, наставники и инженеры-конструкторы – в «Точке кипения Hi-Tech». В качестве экспертов на конкурсе выступили опытные работники ОДК-Кузнецов, деятельность которых непосредственно связана с профильными компетенциями.

Победители и призеры конкурса получили денежные премии и сувениры с корпоративной символикой. В течение календарного года с момента оглашения результатов «PROF Кузнецов» победителям будет выплачиваться ежемесячная надбавка к заработной плате. Также для участников конкурса, занявших первые места, предусмотрено досрочное повышение разряда или категории по профессии.

«Конкурс профессионального мастерства позволяет выявлять потенциал работников, мотивировать их на новые свершения, на получение новых знаний, обеспечивать их профессиональный и карьерный рост. «PROF Кузнецов» интересен работникам, ежегодно растет количество участников, появляются новые компетенции. Молодежь не отстает от более опытных коллег, а главное – не боится новых вызовов, стремится расти профессионально. Производство непрерывно развивается, увеличивается портфель заказов, и в этих условиях нам необходимо качественно растить персонал, способный решать все более сложные задачи», - заявил заместитель генерального директора - управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.

По итогам состязаний в номинации «Мастер участка» победила работница механического цеха ОП «Винтай» Наталья Кеньшенская. Лучшим инженером-технологом сварочного производства стал Виталий Мироненко. Среди инженеров-технологов, принявших участие в конкурсе, лучшим стала начальник технологического бюро механического цеха ОП «Винтай» Елена Чечикова. Победу в компетенции «Слесарь-сборщик двигателей» одержал Павел Тихонов, работник комплекса окончательной сборки газотурбинных двигателей. В номинации «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» победил оператор станков с программным управлением производства компрессоров Евгений Тисленко. В номинации «Контролер» наивысший результат по итогам конкурса продемонстрировала Ирина Брызгалова, контролер станочных и слесарных работ комплекса механической обработки и сборки узлов двигателей. В номинации «Лучший испытатель-механик двигателей РД и ГТД» победил Антон Карпов, работник цеха испытаний двигателей для газоперекачивающих агрегатов. А лучшим испытателем-механиком авиационных двигателей признан Марат Низамов, работающий на одном из стендов испытаний авиационной техники. Александр Долгов, наладчик станков и манипуляторов с программным управлением комплекса механообработки и сборки победил в номинации «Токарные работы на станках с ЧПУ». Виктор Солдаткин победил в номинации «Токарь-универсал». Виктор – работник инструментального цеха. Максимальное количество баллов среди фрезеровщиков-универсалов набрал Виталий Афанасьев, который трудится фрезеровщиком в комплексе производства компрессоров. Лучшим инженером-конструктором расчетчиком стала Татьяна Кривоногова, конструктор ОКБ. Среди инженеров-конструкторов победил Евгений Николаев, также работающий в ОКБ. Лучшим наставником по результатам конкурса стал слесарь-сборщик цеха окончательной сборки ракетных двигателей Валентин Сульянов (кстати, автор названия конкурса профессионального мастерства ОДК-Кузнецов – «PROF Кузнецов»).