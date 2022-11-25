В ОДК-Кузнецов чествовали лучших работников

Я нашел ошибку
Главные новости:
Порядка 160 млн рублей получит Федерация хоккея России.
По распоряжению Михаила Мишустина на развитие спорта будет выделено 991,2 млн рублей
При трудоустройстве в медучреждения специалисты получают «подъемные» в размере 200 и 300 тысяч рублей.
Новая мера поддержки медработников помогает привлекать в губернию врачей из других регионов России и стран
За два дня работы специалисты выездной бригады Службы крови заготовили почти 50 литров крови от более чем 100 доноров - добровольцев.
Более 100 студентов-медиков Тольятти сдали кровь для пациентов медицинских организаций области 
Сервис Самарской области для людей старшего поколения рекомендован для тиражирования на федеральном уровне.
Самарская область стала призером акселератора социальных решений АСИ
Виктор Кудряшов провел совещание с главами городских округов и муниципальных районов региона по итогам оценки готовности к отопительному периоду. 
Главам муниципалитетов Самарской области торжественно вручили паспорта готовности к отопительному периоду
В этом году в соревнованиях приняли участие 6 команд сотрудников ГУ МВД СО.
В Нефтегорске состоялся традиционный турнир по волейболу на «Кубок полиции»
Обсудили бесперебойное снабжение региона электроэнергией и работу в сложных погодных условиях.
Виктор Кудряшов провел заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей
В настоящее время с муниципальными образовательными учреждениями сотрудничает более 50 частных охранных организаций.
В Самаре обсудили меры по обеспечению безопасности муниципальных образовательных учреждений
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.39
-0.11
EUR 62.78
0.5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Музыка в библиотеке»: В СОУНБ состоится музыкальный концерт «Сказочный город Опера и его достопримечательности»
В Самаре полицейские провели для подростков познавательные и увлекательные мероприятия
В Историческом парке Самары откроется новая мультимедийная выставка «Украина. На переломах эпох»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В ОДК-Кузнецов чествовали лучших работников

25 ноября 2022 16:42
161
50 работников самарского предприятия в день празднования 110-летия завода получили высокие государственные и отраслевые награды.

50 работников самарского предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха – ОДК-Кузнецов в день празднования 110-летия завода получили высокие государственные и отраслевые награды за вклад в создание новых двигателей и развитие производства. Всего в юбилейный год отмечен труд 250 «кузнецовцев».

Производственные достижения самарских моторостроителей отметили Президент Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли РФ, Госкорпорация Ростех и Объединенная двигателестроительная корпорация.

Высокой оценки на государственном уровне работники ОДК-Кузнецов удостоились, прежде всего, за реализацию проекта по восстановлению серийного производства двигателя НК-32 серии 02 для стратегического ракетоносца Ту-160. Этот проект потребовал концентрации усилий всех подразделений – основного и вспомогательного производств, конструкторских и технологических служб, контрольного блока, испытательного комплекса.

Среди «кузнецовцев», удостоенных высоких государственных наград России – медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени – заместитель технического директора Сергей Кретов. Вся его трудовая жизнь связана с двигателестроением, и именно ему была поручена координация работ производственных подразделений и конструкторских служб при постановке двигателя на серийное производство. Колоссальный объем знаний и технической опыт позволили Сергею Федоровичу оперативно решать возникавшие в производстве и испытаниях двигателей вопросы, эффективно взаимодействовать с поставщиками, чтобы начать отгрузку новых моторов заказчику.

Вклад в освоение производства и разработку новых изделий заместителя генерального конструктора Олега Люсова отмечен почетным званием, присуждаемым за личные заслуги во внедрении принципиально новой высокоэффективной техники – «Заслуженный конструктор Российской Федерации». Под его руководством конструкторской службами выполнен комплекс работ по разработке конструкторской документации, проведения испытаний, что позволило успешно вести производство продукции высокого качества и надежности.

Бесперебойную работу станочного парка и пуско-наладочные работы приобретаемого оборудования в новых корпусах обеспечивает заместитель главного инженера Александр Силифонтов. Его труд был отмечен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В рамках начавшейся в 2016 году масштабной реконструкции производства ОДК-Кузнецов и внедрения новых высокопроизводительных обрабатывающих центров под его руководством внедрено более 300 современных станков и установок.

Слесарь механосборочных работ Сергей Макаров – представитель одной из заводских династий, трудится на заводе уже 16 лет. Он считается одним из лучших сборщиков турбин газотурбинных двигателей, имеет 6-й квалификационный разряд. За ударный труд по запуску производства Сергей Александрович награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Благодарностью Президента Российской Федерации отмечен оператор станков с программным управлением 1го комплекса Александр Кузнецов. Он освоил целый ряд обрабатывающих станков, на которых изготавливает детали для всей линейки двигателей «НК». Александр Валерьевич постоянно совершенствуется в своей профессии – самостоятельно выполняет наладку, что существенно сокращает время изготовления деталей.

За 30 лет работы на предприятии токарь опытного производства Виктор Терехин овладел навыками работы на всех токарных станках, установленных в цехе. Виктору Валерьевичу поручают токарную обработку самых сложных деталей двигателей по 1-му классу точности, с применением инструмента различной конфигурации с несколькими сопрягающими поверхностями. За успешную проработку технологических процессов, качественное выполнение производственных заданий Министерство промышленности и торговли РФ присвоило Виктору Терехину звание «Почетный машиностроитель».

Слесарь-сборщик цеха окончательной сборки газотурбинных двигателей Александр Мамонтов 25 лет работает на предприятии. Александр Михайлович – отличник качества, выполняет сборку агрегатов и стартеров для четырех видов двигателей линейки НК, в том числе и нового перспективного изделия. Ведет активную наставническую деятельность - 10 его учеников успешно трудятся на предприятии в качестве специалистов по слесарному делу, по сборке и контролю качества изделий.

За верность профессии и вклад в развитие отечественного двигателестроения 10 работников ОДК-Кузнецов награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 9 - почетными грамотами и благодарностью Президента РФ, 19 работников ОДК-Кузнецов отмечены почетными грамотами Министерства промышленности и торговли РФ, 7 – почетными грамотами Ростеха и 2 – нагрудными знаками «Медаль имени Н.Д. Кузнецова» АО «ОДК».

 

Фото:  ОДК-Кузнецов

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Министр строительства РФ Ирек Файзуллин отметил работу Самарской области по расселению из аварийного жилья
25 ноября 2022  11:00
Министр строительства РФ Ирек Файзуллин отметил работу Самарской области по расселению из аварийного жилья
215
С 1 декабря Ботанический сад Самарского университета им. Королёва закрывается на зимние каникулы
24 ноября 2022  10:29
С 1 декабря Ботанический сад в Самаре закрывается на зимние каникулы
303
В ходе рабочей поездки в Снежное Дмитрий Азаров уделил особое внимание вопросам сохранения исторической памяти о подвигах братского народа Донбасса.
23 ноября 2022  16:55
 «Мемориал дает ощущение священного долга перед Родиной» - Дмитрий Азаров – о мемориальном комплексе «Саур-Могила»
2514
Самарцам напоминают о работе травмпунктов
23 ноября 2022  13:43
Самарцам напоминают о работе травмпунктов
1663
Автобусное сообщение между Самарской и Ульяновской областями 23 ноября остановлено
23 ноября 2022  12:43
Автобусное сообщение между Самарской и Ульяновской областями 23 ноября остановлено
529
Весь список