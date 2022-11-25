В ОДК-Кузнецов чествовали лучших работников

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50 работников самарского предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха – ОДК-Кузнецов в день празднования 110-летия завода получили высокие государственные и отраслевые награды за вклад в создание новых двигателей и развитие производства. Всего в юбилейный год отмечен труд 250 «кузнецовцев».

Производственные достижения самарских моторостроителей отметили Президент Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли РФ, Госкорпорация Ростех и Объединенная двигателестроительная корпорация.

Высокой оценки на государственном уровне работники ОДК-Кузнецов удостоились, прежде всего, за реализацию проекта по восстановлению серийного производства двигателя НК-32 серии 02 для стратегического ракетоносца Ту-160. Этот проект потребовал концентрации усилий всех подразделений – основного и вспомогательного производств, конструкторских и технологических служб, контрольного блока, испытательного комплекса.

Среди «кузнецовцев», удостоенных высоких государственных наград России – медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени – заместитель технического директора Сергей Кретов. Вся его трудовая жизнь связана с двигателестроением, и именно ему была поручена координация работ производственных подразделений и конструкторских служб при постановке двигателя на серийное производство. Колоссальный объем знаний и технической опыт позволили Сергею Федоровичу оперативно решать возникавшие в производстве и испытаниях двигателей вопросы, эффективно взаимодействовать с поставщиками, чтобы начать отгрузку новых моторов заказчику.

Вклад в освоение производства и разработку новых изделий заместителя генерального конструктора Олега Люсова отмечен почетным званием, присуждаемым за личные заслуги во внедрении принципиально новой высокоэффективной техники – «Заслуженный конструктор Российской Федерации». Под его руководством конструкторской службами выполнен комплекс работ по разработке конструкторской документации, проведения испытаний, что позволило успешно вести производство продукции высокого качества и надежности.

Бесперебойную работу станочного парка и пуско-наладочные работы приобретаемого оборудования в новых корпусах обеспечивает заместитель главного инженера Александр Силифонтов. Его труд был отмечен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В рамках начавшейся в 2016 году масштабной реконструкции производства ОДК-Кузнецов и внедрения новых высокопроизводительных обрабатывающих центров под его руководством внедрено более 300 современных станков и установок.

Слесарь механосборочных работ Сергей Макаров – представитель одной из заводских династий, трудится на заводе уже 16 лет. Он считается одним из лучших сборщиков турбин газотурбинных двигателей, имеет 6-й квалификационный разряд. За ударный труд по запуску производства Сергей Александрович награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Благодарностью Президента Российской Федерации отмечен оператор станков с программным управлением 1го комплекса Александр Кузнецов. Он освоил целый ряд обрабатывающих станков, на которых изготавливает детали для всей линейки двигателей «НК». Александр Валерьевич постоянно совершенствуется в своей профессии – самостоятельно выполняет наладку, что существенно сокращает время изготовления деталей.

За 30 лет работы на предприятии токарь опытного производства Виктор Терехин овладел навыками работы на всех токарных станках, установленных в цехе. Виктору Валерьевичу поручают токарную обработку самых сложных деталей двигателей по 1-му классу точности, с применением инструмента различной конфигурации с несколькими сопрягающими поверхностями. За успешную проработку технологических процессов, качественное выполнение производственных заданий Министерство промышленности и торговли РФ присвоило Виктору Терехину звание «Почетный машиностроитель».

Слесарь-сборщик цеха окончательной сборки газотурбинных двигателей Александр Мамонтов 25 лет работает на предприятии. Александр Михайлович – отличник качества, выполняет сборку агрегатов и стартеров для четырех видов двигателей линейки НК, в том числе и нового перспективного изделия. Ведет активную наставническую деятельность - 10 его учеников успешно трудятся на предприятии в качестве специалистов по слесарному делу, по сборке и контролю качества изделий.

За верность профессии и вклад в развитие отечественного двигателестроения 10 работников ОДК-Кузнецов награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 9 - почетными грамотами и благодарностью Президента РФ, 19 работников ОДК-Кузнецов отмечены почетными грамотами Министерства промышленности и торговли РФ, 7 – почетными грамотами Ростеха и 2 – нагрудными знаками «Медаль имени Н.Д. Кузнецова» АО «ОДК».

Фото: ОДК-Кузнецов