В ОДК-Кузнецов 234 лучших работника отмечены государственными, отраслевыми и региональными наградами

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В честь 111-летия самарского предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех) ОДК-Кузнецов 234 лучших работника отмечены государственными, отраслевыми и региональными наградами. Церемония награждения состоялась в интеллектуальном центре предприятия – новом здании ОКБ, открытом этим летом.

Ежегодно в день компании в ОДК-Кузнецов чествуют работников, отмеченных за свои трудовые достижения, представляющих все подразделения площадок серийного, опытного и испытательного производств. В этот же день обновляется Доска Почета, на которую заносится 45 лучших сотрудников предприятия.

Церемония награждения «кузнецовцев» за их самоотверженный труд в год 111-летия с момента образования предприятия проведена в самом новом корпусе – здании Опытно-конструкторского бюро, открытие которого состоялось в июне 2023 года. На сцену конференц-зала поднимались работники цехов и служб, принимая награды Президента РФ, Минпромторга Российской Федерации, Губернатора Самарской области, Госкорпорации «Ростех», Объединенной двигателестроительной корпорации, регионального Министерства промышленности и торговли, глав муниципалитетов и ОДК-Кузнецов. Всего высокими наградами отмечены 234 работника предприятия.

«111 лет, кажется, солидный возраст, но мы встречаем его непрерывной работой. Мы вводим новые производственные корпуса, открыли новое здание ОКБ, приступаем к разработке новых изделий, осваиваем новую серийную продукцию – предприятие находится на этапе бурного развития. Поэтому 111 лет на самом деле это только начало», - обратился к присутствующим генеральный конструктор ПАО «ОДК-Кузнецов» Павел Чупин.

От имени Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова присутствующих поздравил министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин.

«Уважаемые работники и ветераны ПАО «ОДК-Кузнецов»! Поздравляю вас со 111-летием со дня основания предприятия-родоначальника российского авиационного и ракетного двигателестроения! Эвакуированный на самарскую землю завод, ныне ПАО «ОДК-Кузнецов», стал гордостью нашего региона и все эти годы он способствует укреплению обороноспособности России, развитию экономики Самарской области и всей страны в целом. Отрадно, что в современных геополитических реалиях сотрудники предприятия подтверждают преданность Отечеству. Искренне благодарю каждого из вас за верность своей профессии, за огромный труд, направленный как на развитие отечественного двигателестроения и освоение производства инновационных продуктов, так и на диверсификацию, выпуск гражданской продукции», - отмечено в поздравительном адресе губернатора.