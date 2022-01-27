В новой версии WhatsApp появилась функция паузы при записи голосовых сообщений

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WhatsApp для iOS обновился до версии 22.2.75. Она привнесла несколько небольших, но важных изменений, сообщает iphones.ru со ссылкой на 9to5.

Во-первых, в мессенджера появилась функция остановки записи голосового сообщения. То есть пользователь может начать записывать «войс», сделать паузу, а затем продолжить с того же места, где остановился.

Во-вторых, появилась полноценная поддержка режима Фокусирование в iOS 15. То есть только определенные контакты смогут написать вам или позвонить в заглушенном режиме.

И последнее, но не менее важное нововведение: WhatsApp теперь отображает фотографию профиля пользователя в уведомлениях.

Фото: iphones.ru