В "Лукойле" назвали условие снижения цен на бензин до 20 рублей за литр

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При определенном курсе валют бензин в России может подешеветь до 20 рублей за литр, заявил журналистам вице-президент и совладелец компании "Лукойл" Леонид Федун, передает РИА Новости.

По его словам, это возможно, если евро, например, тоже будет стоит 20 или 30 рублей.

"Даже если будет стоить 50 рублей, тогда и бензин будет по 20. Но другое дело, что у нас работают с валютным курсом только в сторону повышения", — сказал Федун.

Он добавил, что в ближайшие двадцать лет российский рынок останется рынком моторного топлива, но его качество будет постоянно повышаться. Автомобили с двигателями внутреннего сгорания продолжат доминировать, но они будут становиться все более экологичными, а постепенно появятся и гибридные авто, позволяющие экономить топливо.

В июне средняя цена бензина в России выросла на 0,58 процента по сравнению с маем и на 4,44 процента — с начала года. При этом биржевая цена марки Аи-92 в последние две недели несколько раз обновила исторический рекорд, Аи-95 и дизтопливо также торговались близко к рекордным значениям.

Сдерживать цены на топливо на внутреннем рынке призваны специальные налоговые механизмы, в частности так называемый демпфер. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в России. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью сверхприбыли от внутренних продаж топлива.

Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович