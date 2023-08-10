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В комплекте выгоднее: популярные модели Infinix, Xiaomi, Tecno по специальной цене стали доступны в билайне

10 августа 2023 12:59
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В комплекте выгоднее: популярные модели Infinix, Xiaomi, Tecno по специальной цене стали доступны в билайне

erid: LatgBTZru

Оператор билайн запустил новое предложение «3 в 1: Комплект выгоднее смартфона».

Популярные модели брендов Infinix, Xiaomi и Tecno доступны для покупки в интернет-магазине и офисах продаж оператора в комплекте с аксессуарами и бонусными рублями, которые можно потратить на услуги связи. Выгода от покупки комплекта составит до 10 000 рублей — в итоге такой набор получается даже дешевле, чем просто покупка смартфона без акции.

Участие в акции могут принять как новые, так и действующие клиенты билайна. При покупке комплекта сотрудники оператора предложат вам оформить SIM-карту, на баланс которой будут зачислены бонусные рубли. Если вы уже являетесь абонентом билайна, бонус придет сразу на ваш номер.

В акции участвуют смартфоны Infinix, Xiaomi и Tecno, полный список устройств доступен по ссылке. Среди услуг и аксессуаров, доступных в комплектах к смартфону, представлены детские часы Jet Kid Gear и Geozon, услуги по наклейке пленки, пакеты настроек, страховые продукты, включая защиту экрана, и доп. гарантию, а также подписки на сервис билайн тв.

Одним из самых интересные предложений акции является Infinix Note 30, он оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки, а также обладает 6,78-дюймовым безрамочным дисплеем с разрешением 2460x1080 пикселей и 64-мегапиксельной камерами. Стоимость комплекта с Infinix Note 30 составит 15 490 руб, что на 8 500 руб. выгоднее, чем покупка этого же смартфона.

Воспользоваться предложением 3 в 1 от билайна можно до 18 сентября 2023 года. Все подробности акции, полные условия участия и информация об организаторе доступны по ссылке.

Сделайте свой выбор, получите выгоду от покупки и наслаждайтесь новым смартфоном вместе с билайн!

Реклама: beeline.ru

 

В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ О Рекламе: https://base.garant.ru/12145525/b89f3082384f3d024adf2f3a41be9756/#friends

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