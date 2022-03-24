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В кассах магазинов сети "Перекресток" запустили выдачу наличных с банковских карт

24 марта 2022 17:49
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Максимальная сумма для снятия на кассе за одну операцию - 5 тысяч рублей.

Х5 Group в партнерстве со Сбербанком запустила проект по выдаче наличных с банковских карт в кассах магазинов сети "Перекресток", передает ТАСС.

"X5 Group, ведущая продуктовая розничная компания в России, запустила проект по выдаче наличных денег на кассах магазинов. Получение средств по банковской карте доступно покупателям супермаркетов "Перекресток" во всех регионах присутствия торговой сети. Партнером в рамках проекта выступает Сбербанк", - говорится в сообщении Х5 Group в четверг.

Чтобы воспользоваться услугой, клиенту "Перекрестка" необходимо совершить покупку в магазине и сообщить кассиру о желании снять с карты наличные средства. Максимальная сумма для снятия на кассе за одну операцию - 5 тыс. рублей, отмечается в материале.

Услуга доступна держателям карт, выданных российскими банками любых платежных систем. После такой операции покупатель получит два чека: на приобретенные товары и на сумму выданной наличности. Торговая сеть не взимает комиссию за услугу, однако банк-эмитент карты может устанавливать комиссию за выдачу наличных на кассе магазина, добавляется в сообщении.

После оценки успешности проекта и востребованности услуги X5 примет решение о возможном запуске сервиса выдачи наличных в магазинах торговой сети "Пятерочка", заключили в компании.

 

Фото:    Сергей Петров/ТАСС

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