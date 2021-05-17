В истории с имитацией теракта на ТОАЗе в 2017 году появились новые доказательства

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В истории с имитацией теракта на ПАО «Тольяттиазот» в 2017 году появились новые доказательства, подтверждающие, что за этой сомнительной акцией стоял бывший «красный директор», а впоследствии и совладелец завода Владимир Махлай, не поделивший актив со своим сыном Сергеем, пишет ТЛТПравда.

"В 2011 году Сергей Махлай обманом сместил своего отца со всех постов на ТоАЗе и захватил контроль над активом. А в 2012 году по заявлению миноритарного акционера ТоАЗа, «Уралхима», было возбуждено уголовное дело по факту хищения продукции завода. В 2019 году суд заочно приговорит скрывающихся за рубежом Махлаев и троих их подельников к реальным срокам тюремного заключения, а также обяжет выплатить потерпевшим в общей сложности 87 млрд руб.

В 2015 году расследование уголовного дела шло полным ходом, а в качестве обеспечительной меры по решению суда были арестованы мажоритарный пакет акций ТоАЗа и все его имущество. Сергей Махлай уже начинал чувствовать, что актив становится для него «токсичным», и предпринимал отчаянные попытки закрыть уголовное дело о мошенничестве, либо избавиться от акций ТоАЗа. В какой-то момент он пытался продать акции экс-президенту Калмыкии Кирсану Илюмжинову, который, по замыслу Махлая, должен был использовать свое влияние, чтобы закрыть дело, а потом выкупить актив. Затем через посредников Махлай вышел на бизнесменов Владимира Евтушенкова, Алексея Хотина и Романа Троценко, которые поначалу заинтересовались, но в результате отказались иметь дело с токсичным активом и «партнером», в отношении которого возбуждено уголовное дело..

О планах продать завод узнал изгнанный с завода собственным сыном Владимир Махлай, который увидел в них окно возможностей. Тогда-то у него и родился план сорвать очередную попытку Сергея продать предприятие, что стало бы неплохим заделом для триумфального возвращения Владимира Махлая на ТоАЗ. Посредники предложили Владимиру Махлаю различные варианты диверсий, из которых больше всего ему понравился сценарий с имитацией деятельности террористической ячейки на ТоАЗе путем подброса деталей оружия, боеприпасов и экстремистской литературы. Такое уже точно должно было бесповоротно дискредитировать руководство завода и отбить всякий интерес у потенциальных покупателей.

Главными исполнителями стали известный в узких кругах «решальщик» Валентин Гонастарев, бывший глава службы безопасности Бориса Березовского Сергей Соколов, а также бывший глава службы безопасности ТоАЗа Олег Антошин. Хотя заговорщикам в конце концов удалось подбросить компрометирующие предметы, ввести правоохранителей в заблуждение им не удалось. Лжетеррористы были арестованы и понесли заслуженное наказание.

Но мотивы их действий долгое время оставались для широкой общественности загадкой. Предчувствуя вскрытие крайне неудобных для себя фактов, Сергей Махлай приказал трубить на каждом шагу о том, что за имитацией терроризма на ТоАЗе стоял… миноритарный акционер «Уралхим». Понятно, почему Махлай затаил на «Уралхим» обиду, ведь именно после заявления этой компании в СК РФ на ТоАЗе была раскрыта схема хищений циклопических масштабов. Но никаких признаков причастности «Уралхима» к этому обнаружено не было. И лишь недавно общественность наконец-то смогла узнать, что за имитацией теракта на самом деле стояли внутрисемейные дрязги беглых олигархов", - пишет ТЛТПравда.

"Надо отметить, что отстраненный в 2011 году Владимир Махлай никогда не переставал считать ТоАЗ «своим», о чем было хорошо известно. Он тяжело переживал то, как с ним обошлись собственные дети. СМИ опубликовали письма Владимира Махлая губернатору Самарской области Владимиру Артякову, в котором он просил наказать «алчных мерзавцев», укравших «его» завод. «Дети съели мои офшоры, выгнали из трастов», – так «красный директор» Владимир Махлай вспоминал свое изгнание с ТоАЗа. Поэтому не удивительно, что бывший «красный директор» жаждал вернуть свое, равно как и щелкнуть по носу зарвавшегося сына. Теперь появилось очередное доказательство того, что история с имитационным терактом началась именно с Махлая-старшего. Из источников, близких к Тольяттихимбанку, была получена копия весьма интересного документа под названием «приказ» за подписью, ни много ни мало, президента ОАО «Тольяттиазот» Владимира Махлая. Датировано оно сентябрем 2017 года, то есть вскоре после обнаружения на ТоАЗе фальшивой ячейки террористов. Официально к этому моменту Махлай-старший был отстранен от управления ТоАЗом уже шесть лет.

В письме он называет себя законным владельцем пакета акций ТоАЗа в 83,73%, а также заявляет, что общее собрание акционеров в апреле 2017 года является нелегитимным, так как на нем присутствовали «нелегитимные акционеры и их представители». Речь идет, конечно же, о «пожирателе офшоров» Сергее. Из приказа Владимира Махлая также следует, что он считает своим не только «Тольяттиазот», но и Тольяттихимбанк – в приказе приведен образец печати созданного им в 1994 году Тольяттихимбанка.

Но самое интересное Махлай-старший пишет дальше: «Так как я являюсь основным акционером и лидером корпорации “Тольяттиазот”, я не могу принять действия сомнительных и непрофессиональных представителей совета директоров, которые противоречат безопасности работы особо опасного химического предприятия». Разумеется, говоря о «противоречиях безопасности», Махлай-старший имеет в виду именно тот самый имитационный теракт, который самолично и заказал.

В результате этой истории своего не смог добиться никто из Махлаев. Сергей так и не нашел покупателя на арестованные акции, который помог бы ему с закрытием уголовных дел, а Владимир Махлай не смог триумфально вернуться на «свой» завод. Зато они вместе в 2019 году были заочно осуждены за мошенничество в особо крупном размере при осуществлении экспортных сделок с продукцией ТоАЗа. Причем добровольно выплачивать компенсацию потерпевшим они отказываются. Похоже, история с имитационным терактом так ничему их не научила. С тех пор Сергей Махлай стал фигурантом еще трех уголовных дел – о даче взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК РФ), организации и участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ) и неуплата налогов (ст. 199 УК РФ).

Все эти события показывают, что несмотря на любые уловки и клеветнические измышления, избежать ответственности за преступные деяния на ТоАЗе Махлаям не удастся. Расследуемые СКР уголовные дела в отношении бенефициарных владельцев «Тольяттиазота» со всей очевидностью показывают, что их преступления носили комплексный характер, одни преступные деяния совершались для того, чтобы прикрыть другие. Для того, чтобы продолжать незаконный вывод денег с ТоАЗа и других российских активов Махлаев преступная группа осуществляла обналичивание и легализацию денег, направляла значительные суммы на коррупционные цели для закрытия уголовных и административных дел, для обеспечения лояльности надзорных органов, принятия судами решений не в пользу закона, а в пользу Махлаев. Материалы расследований свидетельствуют, что долгое время это им удавалось. Но всему приходит конец. Деятельность правоохранительных и судебных органов, направленная на искоренение организованной преступности и коррупции, приносит свои результаты. Это означает, что Махлаям и их соучастникам придется ответить за содеянное и возместить причиненный их преступной деятельностью ущерб", - сообщает ТЛТПравда.