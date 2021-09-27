В холдинге "Мираторг" под Белгородом зафиксировали вспышку африканской чумы свиней

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Вспышку африканской чумы свиней (АЧС) зафиксировали на площадке агрохолдинга "Мираторг" в Белгородской области, сообщило управление Россельхознадзора по трем регионам, передает РИА Новости.

Диагноз установили 22 сентября, выделив генетический материал вируса из 30 проб, которые отобрали у свиней, принадлежащих ООО "Мираторг-Белгород". В соответствии с постановлением губернатора на площадке "Бродок-2" установили карантин.

Территорию признали эпизоотическим очагом, в радиусе пяти километров от ее границ определили угрожаемую зону, десяти — зону наблюдения.

Сейчас там проводят мероприятия по ликвидации очага АЧС.

Фото: pixabay