58

В рамках инвестпрограммы на 2021 год АО «Самарская сетевая компания» переложит около 3,5 км кабельных и воздушных линий электропередачи в границах улиц Парадная, Дальняя, Техническая и Московского шоссе. Новые линии будут проложены от трансформаторной подстанции ТП-6036, которая была построена в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России.

Для энергоснабжения жилых домов и организаций Радиоцентра проектом модернизации распределительных сетей предусмотрено 1,9 МВт мощности – это порядка 70% ресурса подстанции. Еще 30% мощности заложено на перспективные подключения новых потребителей в этом районе.

В 2021 году при реконструкции сетей Радиоцентра Самарской сетевой компанией будет установлено более 32 распределительных шкафов, что позволит защитить сеть от перегрузок и значительно увеличить надежность и качество энергоснабжения потребителей.

Работы по реконструкции сетей поселка Радиоцентр планируется вести без приостановки энергопитания потребителей. После завершения проекта жители и организации получат не только надежное и качественное энергоснабжение, но и обновленную систему учета потребленной электроэнергии.

«Распределительные сети этого района перешли в обслуживание нашей компании в ветхом состоянии. Исторически при застройке там не были установлены распределительные шкафы, поэтому при технологическом нарушении в одном доме свет мог погаснуть во всем поселке. После реконструкции распределительные сети поселка Радиоцентр станут гораздо более надежными», - рассказал генеральный директор АО «ССК» Виль Мухаметшин.