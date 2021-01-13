В 2020 году продажи автомобилей Lada упали на 5%

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В 2020 году АвтоВАЗ реализовал в России и за ее пределами 393 806 автомобилей Lada, что на 5% меньше, чем годом ранее. Соответствующие данные приводятся в отчете французской Renault Group, которая контролирует российского автопроизводителя.



По данным на конец декабря 2020 года, Волжский автозавод продал 369 536 легковых машин марки Lada (-7,7%), а также 14 447 легких коммерческих автомобилей (+14,1%). Плюс ко всему в зачет пошли продажи 9823 внедорожников Lada Niva, которые прежде выпускались на совместном предприятии GM-АвтоВАЗ под брендом Chevrolet.



Автопроизводитель оценивает долю марки Lada на российском рынке легковых машин в 2020 году в 21,5%. Самыми популярными моделями остаются Lada Granta и Lada Vesta, которые на протяжении долгого времени удерживают лидирующие позиции среди бестселлеров, пишет Autonews.

