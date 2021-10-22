Украшенную под хохлому ракету вывезут на стартовый стол Байконура

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Госкомиссия приняла решение о вывозе ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-18" на стартовый стол космодрома Байконур, передает ТАСС.

"Госкомиссия на космодроме Байконур приняла решение о вывозе ракеты-носителя "Союз-2.1а" и ее установке на стартовом комплексе утром 25 октября", - говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а", которая выведет на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-18", запланирован на 03:00 мск 28 октября. Стыковка корабля с МКС ожидается 30 октября.

Ранее госкорпорация разместила на своем сайте фотографии пакета первой и второй ступеней ракеты, на них были видны наклейки с узорами хохломы, которая зародилась в одноименном селе, входящем сегодня в состав Нижегородской области. Также на ракету нанесена символика в честь 800-летия Нижнего Новгорода.

Фото: ГК "Роскосмос"