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«Твоя история с билайном»: отдай свой голос за самую жизненную историю о мобильной связи

14 октября 2022 09:07
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А суперфинал конкурса «Твоя история с билайном» пройдет в Москве 8 декабря.

Конкурс, посвященный 30-летию билайна, вызвал невероятный ажиотаж — билайн получил более 5 тыс. историй клиентов о том, как мобильная связь повлияла на их жизни. Следующий этап — народное голосование. 150 лучших историй, отобранных компетентным жюри, уже опубликованы на сайте проекта, а все желающие могут ознакомиться с ними и проголосовать за наиболее понравившиеся.

Оператор сообщает, что, судя по содержанию присланных историй, мобильная связь билайна помогла сотням клиентам найти свою любовь — кто-то добился своего настойчивыми SMS, а 10 человек, например, просто ошиблись номером. Такие вот судьбоносные опечатки! Как минимум 43 ребенка были рождены в этих счастливых браках, а один из них появился на свет прямо в поезде дальнего следования — начинающих акушеров при этом консультировали посредством видеосвязи, конечно же, используя сеть билайна.

Еще четыре человека спаслись из застрявшего лифта, трое отбились от диких животных, семеро выбрались из снежного плена, 15 грибников нашли дорогу домой, а десятки кошек обрели новый дом. И тысячи клиентов признались в любви и благодарности билайну.

Из всех этих историй жюри выбрало 150 лучших, они уже опубликованы на странице. И теперь все желающие могут отдать свой голос за наиболее понравившиеся — народное голосование продлится до 16 октября.

А суперфинал конкурса «Твоя история с билайном» пройдет в Москве 8 декабря. В нем пять самых захватывающих историй, прошедших региональные полуфиналы, будут сыграны на сцене профессиональными актерами театра и кино. Все пять финалистов получат 30 лет связи билайн без абонентской платы, а автор самой захватывающего рассказа получит один миллион рублей.

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В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ О Рекламе: https://base.garant.ru/12145525/b89f3082384f3d024adf2f3a41be9756/#friends

 

Фото:   билайн

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