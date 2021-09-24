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Трудовой коллектив парфюмерно-косметической компании «Весна» награжден Почетной грамотой Губернатора

24 сентября 2021 16:57
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Уже 79 лет ПКК «Весна» - успешное, динамично развивающееся предприятие, способное эффективно конкурировать в нестабильных условиях российского рынка.

Трудовой коллектив Парфюмерно-косметической компании «Весна» награждён Почетной грамотой Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова за большой вклад в развитие химической промышленности Самарской области. Сегодня, 24 сентября 2021 года, награду торжественно вручил министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин.

Компания играет заметную роль в развитии и укреплении экономики региона, вклад исчисляется сотнями миллионов рублей налогов. Она занимает одну из лидирующих позиций среди российских производителей по выпуску средств по уходу за лицом и телом, товаров бытовой химии.

В самом начале пандемии коронавируса предприятие своевременно и оперативно организовало производство дезинфицирующих средств.

«Особую благодарность выражаю вам за то, что ваша компания не только сохранила объемы производства продукции и рабочие места в период пандемии, но и в кратчайшие сроки разработала новое косметическое дезинфицирующее средство «Дезистин-19». Это позволило обеспечить потребности в антисептиках не только Самарской области, но и других регионов страны и ближнего зарубежья», - отметил Андрей Юрьевич.

В ответ генеральный директор ПКК «Весна» Виктор Чудаев поблагодарил главу региона, Правительство Самарской области за высокую оценку работы предприятия и поддержку развития промышленности Самарской области.

Стоит отметить, что у парфюмерно-косметической компании очень богатая история, неразрывно связанная с историей России. С первых дней работы предприятия, созданного в 1942 году на базе эвакуированного из Ленинграда завода №377 «Красный химик», на фронт шли поставки химически осаждённого мела, извести, зубного порошка, одеколона, мыла, предназначенные для солдат.

Уже 79 лет ПКК «Весна» - успешное, динамично развивающееся предприятие, способное эффективно конкурировать в нестабильных условиях российского рынка. Доказательство тому – лидирующие позиции «Весны» среди российских производителей.

Вот и теперь, в период пандемии, ПКК «Весна» в том числе сосредоточила усилия на выпуске социально значимой продукции - дезинфицирующих средств, внося большой вклад в обеспечение здоровья населения.

 

Фото:   правительство СО

 

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