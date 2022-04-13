Три ключевых поставщика Apple приостановили производство iPhone и MacBook в Китае  из-за новой волны COVID-19

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Три ключевых поставщика Apple приостановили производство в Китае из-за новой волны COVID-19, сообщает iphones.ru со ссылкой на Nikkei Asia.

Pegatron временно прекратила сборку iPhone на двух заводах в Шанхае и Куньшане. Компания отвечает за производство 20-30% iPhone.

Quanta в начале апреля приостановила производство на своём заводе в Шанхае. Она является главным производителем MacBook, а также собирает ноутбуки Dell и HP.

В Куньшане временно не работает завод Compal Electronics, на котором выпускаются iPad.

Свою деятельность также приостановили десятки различных поставщиков комплектующих, которые используются не только в устройствах Apple.

Единственный рабочий завод в Куньшане принадлежит Luxshare. Она выпускает небольшое количество iPhone, в сравнении с Foxconn и Pegatron. Сейчас все сотрудники Luxshare, в том числе на сборочных линиях, живут и работают на заводе.

Фото: iphones.ru