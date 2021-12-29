Топ-10 достижений технопарка «Жигулевская долина» в 2021 году

Технопарк «Жигулевская долина» является одним из ключевых элементов экосистемы инноваций региона. Благодаря поддержке Правительства, министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, площадка стала уникальным инструментом для качественного развития высокотехнологического предпринимательства – стартапов резидентов технопарка и проектов компаний-субъектов СМСП.
Топ-10 достижений технопарка «Жигулевская долина»-2021:
1. Резиденты технопарка в 2021 году стали лауреатами престижных конкурсов:
– ООО «ГАРДЕН» (ГК АВТО ТЕХНА) вошел в Топ-100 лидеров развития социальной сферы Акселератора Агентства стратегических инициатив (АСИ);
– ООО «Инновационные Системы Пожаробезопасности» и ООО МЦ «Виталонг» победители в региональном этапе конкурса Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий»;
– ООО «АРМАКС» выиграл Гран-при OPEN INNOVATIONS STARTUP TOUR ONLINE 2021 (Нижний Новгород);
– ООО «Венс» завоевал 1 место на OPEN INNOVATIONS STARTUP TOUR ONLINE 2021 в Самаре.
2. Конгресс-центр технопарка получил престижную премию Russian Business Travel&MICE Award-2021 в номинации «Лучшая альтернативная площадка для мероприятий», а также стал лауреатом в номинации «Лучшая площадка для проведения мероприятий в режиме онлайн».
3. Технопарк «Жигулевская долина» занял 2 место в рейтинге региональных операторов Фонда «Сколково».
4. В 2021 году 92 инновационных проекта, поданных через региональное представительство Фонда содействия инновациям в «Жигулевской долине», стали обладателями крупных грантов.
5. В 2021 году на площадке «Жигулевской долины» впервые в России фондом «Сколково» была проведена Выездная Школа региональных операторов «Сколково».
6. В 2021 году введен в эксплуатацию уникальный портал инноваций – www.isamara.ru, объединяющий ключевые элементы инновационного процесса – меры поддержки, инвесторов и инноваторов – и представляющий инновационный профиль нашего региона.
7. Экосистема технопарка вошла в топ лучших практик инновационной деятельности России по мнению Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России (АКиТ).
8. В 2021 году активно расширяли наши границы, развивая международное сотрудничество: у экосистемы «Жигулевской долины» появилось Представительство в Китае (демонстрационная зона в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), обозначились взаимные треки с Беларусью и другими странами-партнерами по инновационным проектам, расширился список индустриальных партнеров технопарка.
9. В Региональном центре инжиниринга «Жигулевской долины» состоялся запуск центра прототипирования на базе аддитивных технологий.
10. Технопарк «Жигулевская долина» совместно с детским технопарком «Кванториум-63» совершил первый запуск спутника в стратосферу в рамках Всероссийской научно-исследовательской программы.
Фото: пресс-служба технопарка