Топ-10 достижений технопарка «Жигулевская долина» в 2021 году

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Технопарк «Жигулевская долина» является одним из ключевых элементов экосистемы инноваций региона. Благодаря поддержке Правительства, министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, площадка стала уникальным инструментом для качественного развития высокотехнологического предпринимательства – стартапов резидентов технопарка и проектов компаний-субъектов СМСП.

Топ-10 достижений технопарка «Жигулевская долина»-2021:

1. Резиденты технопарка в 2021 году стали лауреатами престижных конкурсов:

– ООО «ГАРДЕН» (ГК АВТО ТЕХНА) вошел в Топ-100 лидеров развития социальной сферы Акселератора Агентства стратегических инициатив (АСИ);

– ООО «Инновационные Системы Пожаробезопасности» и ООО МЦ «Виталонг» победители в региональном этапе конкурса Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий»;

– ООО «АРМАКС» выиграл Гран-при OPEN INNOVATIONS STARTUP TOUR ONLINE 2021 (Нижний Новгород);

– ООО «Венс» завоевал 1 место на OPEN INNOVATIONS STARTUP TOUR ONLINE 2021 в Самаре.

2. Конгресс-центр технопарка получил престижную премию Russian Business Travel&MICE Award-2021 в номинации «Лучшая альтернативная площадка для мероприятий», а также стал лауреатом в номинации «Лучшая площадка для проведения мероприятий в режиме онлайн».

3. Технопарк «Жигулевская долина» занял 2 место в рейтинге региональных операторов Фонда «Сколково».

4. В 2021 году 92 инновационных проекта, поданных через региональное представительство Фонда содействия инновациям в «Жигулевской долине», стали обладателями крупных грантов.

5. В 2021 году на площадке «Жигулевской долины» впервые в России фондом «Сколково» была проведена Выездная Школа региональных операторов «Сколково».

6. В 2021 году введен в эксплуатацию уникальный портал инноваций – www.isamara.ru, объединяющий ключевые элементы инновационного процесса – меры поддержки, инвесторов и инноваторов – и представляющий инновационный профиль нашего региона.

7. Экосистема технопарка вошла в топ лучших практик инновационной деятельности России по мнению Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России (АКиТ).

8. В 2021 году активно расширяли наши границы, развивая международное сотрудничество: у экосистемы «Жигулевской долины» появилось Представительство в Китае (демонстрационная зона в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), обозначились взаимные треки с Беларусью и другими странами-партнерами по инновационным проектам, расширился список индустриальных партнеров технопарка.

9. В Региональном центре инжиниринга «Жигулевской долины» состоялся запуск центра прототипирования на базе аддитивных технологий.

10. Технопарк «Жигулевская долина» совместно с детским технопарком «Кванториум-63» совершил первый запуск спутника в стратосферу в рамках Всероссийской научно-исследовательской программы.

Фото: пресс-служба технопарка