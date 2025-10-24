Тольяттинский производитель стекла удвоил производительность в рамках федерального проекта

129

Тольяттинский производитель стекла «ТТС Закалка» вдвое увеличил производительность

В рамках федерального проекта «Производительность труда» предприятие «ТТС Закалка» добилось значительных результатов:

Скорость сборки стекла «Триплекс» выросла в 2 раза

Производительность труда повысилась более чем на 100%

Операции выполняются на 20% быстрее

Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков вручил коллективу предприятия почётные грамоты за достигнутые результаты.

«Полученный опыт будем тиражировать на основные участки», — отметил директор компании Рафаэль Мухтаров.

В Самарской области уже более 200 предприятий участвуют в проекте, демонстрируя в среднем 30% рост производительности.

Фото – министерство промышленности и торговли Самарской области