Самарцам предлагают выбрать название для библиотечного сквера
В Кинельском районе загорелся автомобиль
Музеи Самары и Самарской области могут принять участие в грантовых конкурсах Фонда Потанина
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
Министр здравоохранения РФ выступил за ужесточение мер для студентов, обучающихся по целевому направлению
В Самаре состоялся фестиваль чемпионов комплекса ГТО «Игры ГТО»
Министерство здравоохранения Самарской области теперь в MAX
спрос на водителей грузового транспорта вырос более чем в 2 раза
Тольяттинский производитель стекла удвоил производительность в рамках федерального проекта

24 октября 2025 12:45
129
Тольяттинский производитель стекла удвоил производительность в рамках федерального проекта

Тольяттинский производитель стекла «ТТС Закалка» вдвое увеличил производительность

В рамках федерального проекта «Производительность труда» предприятие «ТТС Закалка» добилось значительных результатов:

✔ Скорость сборки стекла «Триплекс» выросла в 2 раза
✔ Производительность труда повысилась более чем на 100%
✔ Операции выполняются на 20% быстрее

Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков вручил коллективу предприятия почётные грамоты за достигнутые результаты.

«Полученный опыт будем тиражировать на основные участки», — отметил директор компании Рафаэль Мухтаров.

В Самарской области уже более 200 предприятий участвуют в проекте, демонстрируя в среднем 30% рост производительности.

Фото – министерство промышленности и торговли Самарской области

