Тольяттинский производитель стекла удвоил производительность в рамках федерального проекта

Тольяттинский производитель стекла «ТТС Закалка» вдвое увеличил производительность
В рамках федерального проекта «Производительность труда» предприятие «ТТС Закалка» добилось значительных результатов:
Скорость сборки стекла «Триплекс» выросла в 2 раза
Производительность труда повысилась более чем на 100%
Операции выполняются на 20% быстрее
Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков вручил коллективу предприятия почётные грамоты за достигнутые результаты.
«Полученный опыт будем тиражировать на основные участки», — отметил директор компании Рафаэль Мухтаров.
В Самарской области уже более 200 предприятий участвуют в проекте, демонстрируя в среднем 30% рост производительности.
Фото – министерство промышленности и торговли Самарской области