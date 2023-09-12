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«Тольяттиазот» подготовил очистные сооружения к новому сезону

12 сентября 2023 14:46
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Восстановительные работы начались в июне 2023 года и проходили в три этапа.

На очистных сооружениях ТОАЗа завершился капитальный ремонт ливневой канализации. При проведении работ была применена современная бестраншейная технология, позволяющая восстановить поврежденные участки трубопровода без вскрытия верхнего полотна.

Восстановительные работы начались в июне 2023 года и проходили в три этапа. Доступ к трубопроводу, диаметр которого составляет от 600 до 1 200 мм, осуществлялся через канализационный колодец. Поврежденные участки выявлялись с помощью видео-обследования. Новые трубы изготовлены из ленточного пластикового профиля.

Среди наиболее значимых работ — ремонт ливневого резервуара объемом 20 000 кубических метров.  Для увеличения прочности соединений и гидроизоляции в ливневом резервуаре применена технология торкретирования стыковых швов с использованием раствора с полимерно-минеральной добавкой.

Биологические очистные сооружения, входящие в состав «Тольяттиазота», очищают не только собственные стоки предприятия, но и принимают сточные воды от Комсомольского района Тольятти и микрорайона Поволжский. В сутки они способны перерабатывать более 100 000 кубических метров стоков.

Андрей Кургин, главный инженер ПАО «ТОАЗ»:

Стоки на очистных сооружениях ТОАЗа проходят многоступенчатую биологическую очистку и обеззараживание. Чтобы обеспечить долговечность и экологичность системы, при ремонте на предприятии применяют передовые технологии. Восстановление поврежденных участков и профилактические работы с использованием современных методов надолго обеспечат бесперебойную работу производственной инфраструктуры.

 

Фото:   пресс-служба ТОАЗ

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