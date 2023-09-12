«Тольяттиазот» подготовил очистные сооружения к новому сезону

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На очистных сооружениях ТОАЗа завершился капитальный ремонт ливневой канализации. При проведении работ была применена современная бестраншейная технология, позволяющая восстановить поврежденные участки трубопровода без вскрытия верхнего полотна.

Восстановительные работы начались в июне 2023 года и проходили в три этапа. Доступ к трубопроводу, диаметр которого составляет от 600 до 1 200 мм, осуществлялся через канализационный колодец. Поврежденные участки выявлялись с помощью видео-обследования. Новые трубы изготовлены из ленточного пластикового профиля.

Среди наиболее значимых работ — ремонт ливневого резервуара объемом 20 000 кубических метров. Для увеличения прочности соединений и гидроизоляции в ливневом резервуаре применена технология торкретирования стыковых швов с использованием раствора с полимерно-минеральной добавкой.

Биологические очистные сооружения, входящие в состав «Тольяттиазота», очищают не только собственные стоки предприятия, но и принимают сточные воды от Комсомольского района Тольятти и микрорайона Поволжский. В сутки они способны перерабатывать более 100 000 кубических метров стоков.

Андрей Кургин, главный инженер ПАО «ТОАЗ»:

Стоки на очистных сооружениях ТОАЗа проходят многоступенчатую биологическую очистку и обеззараживание. Чтобы обеспечить долговечность и экологичность системы, при ремонте на предприятии применяют передовые технологии. Восстановление поврежденных участков и профилактические работы с использованием современных методов надолго обеспечат бесперебойную работу производственной инфраструктуры.

Фото: пресс-служба ТОАЗ