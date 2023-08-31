«Тольяттиазот» осваивает новый метод отгрузки продукции  

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Специалисты «Тольяттиазота» ведут пусконаладочные работы узла автоналива метанола. Новая технология предполагает отгрузку продукции в автомобильные цистерны. Ранее она отправлялась железнодорожным транспортом.

Актуальность расширения каналов сбыта заключается в решении логистических задач, основная из которых — перегруженность линии, которую используют все предприятия города. Появление автотранспортной ниши позволит увеличить объемы поставок и существенно снизить нагрузку на железную дорогу.

Строительные работы узла автоналива велись больше года. Это сложная конструкция с современным оборудованием и многоуровневыми системами защиты. Монтаж выполнен в соответствии с требованиями Ростехнадзора. Пропускная способность пункта — 72 000 тонн метанола в год. Одновременно могут заполняться два автобойлера по 20-25 тонн, что занимает в среднем около двух часов.

Тестирование технологии началось в конце августа. В период пусконаладки заполняется по одному автобойлеру, а готовая продукция отгружается в дневное время.

Андрей Кургин, главный инженер ПАО «ТОАЗ»:

«Тольяттиазот» постоянно совершенствует технологии производства, улучшая экологическую обстановку на промплощадке и в регионе присутствия. Предприятие минимизирует углеродный след, занимаясь переработкой углекислого газа в метанол, очень востребованный нашими клиентами. В настоящее время среди заказчиков ПАО «ТОАЗ» компании из Самарской области и ближайших регионов. За счет введения дополнительных логистических маршрутов география клиентов и, соответственно, количество выпускаемой продукции будет увеличено.

Фото: ПАО «ТОАЗ»