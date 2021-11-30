Тольяттиазот избавился от заокеанских руководителей

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В ПАО «Тольяттиазот» 27 ноября прошло внеочередное общее собрание акционеров, на котором были приняты решения о полной смене руководящих органов предприятия, и на завод пришла новая команда российских профессионалов химической отрасли. Это событие означает коренной разворот в стратегии управления «Тольяттиазотом» в сторону избавления от криминала, возвращения предприятия в российский экономический контекст, нормализации работы завода, укрепления социальной-экономической обстановки в Самарском регионе, пишет ТЛТПравда.

В советские времена ПАО «Тольяттиазот» считался флагманом российской химической промышленности. Однако в результате проведенной с грубейшими нарушениями приватизации и дальнейшей деятельности по захвату предприятия ТоАЗ на десятилетия оказался в руках международной группировки аферистов – семейства Махлаев и их сообщников из Швейцарии. В 2005 году бывший «красный директор» ТоАЗа Владимир Махлай сбежал в Лондон после возбуждения уголовных дел по факту уклонения от уплаты налогов и мошенничества, где он отсиживается и по сей день. В 2011 году руководство заводом перешло к сыну Махлая Сергею, который еще более 25 лет назад уехал в США и получил гражданство этой страны.

Стратегически важный промышленный актив в России эти «предприниматели» воспринимали как свою собственную неистощимую дойную корову и на протяжении многих лет выводили с завода в офшоры все, что только можно – от денежных средств, продукции и комплектующих до целых агрегатов. Схема воровства экспортных поставок с помощью швейцарских подельников заработала еще при Владимире Махлае и расцвела при его сыне Сергее Махлае. ТоАЗ продавал аммиак и карбамид по заниженным ценам офшору Nitrochem Distribution AG, контролируемому швейцарцем Эндрю Циви. Он, в свою очередь, реализовывал продукцию уже по справедливой цене на мировом рынке. Таким образом, прибыли лишался ТоАЗ и его российские акционеры, а российский бюджет недополучал миллиардов рублей налогов. Только за 2009-2013 годы через суд с ТоАЗа были взысканы 3 млрд руб. недоплаченных налогов.

Есть серьезные основания предполагать, что главари этой международной банды – не просто иностранные граждане, но и пользовались покровительством западных спецслужб. Особенно подозрительно выглядит в этой связи Сергей Махлай, гражданин США. Во-первых, любой получатель американского паспорта обязан принести присягу, в которой отрекается от верности любой другой стране и клянется защищать Соединенные Штаты с оружием в руках, если понадобится. Но есть и куда более весомые улики – например, наличие у Махлая трех паспортов на разные имена и фамилии, в том числе Serge Makligh и George Mack. Зачем респектабельному бизнесмену паспорта с разными именами, кроме как для прикрытия незаконной или секретной деятельности? Кроме того, Махлай попался в США на уклонении от уплаты налогов, поэтому вполне вероятным является предположение, что местным спецслужбам было относительно легко склонить его к сотрудничеству в обмен на крупные штрафы или даже свободу.

Следующие факты только подтверждают эти предположения. При обыске на территории ТоАЗа в 2013 году сотрудники правоохранительных органов наткнулись на проживавшего прямо на территории завода (!) американского гражданина Дональда Кнаппа. Формально он занимал пост вице-президента по экономике и финансам. Но какие экономические или финансовые соображения требуют круглосуточного присутствия иностранного гражданина на заводе? Интересно представить себе ситуацию, при которой на стратегически важном американском режимном объекте будет обнаружен проживающий там российский гражданин.

Еще одна заметная «ниточка» от американских спецслужб тянется к Махлаю через его швейцарского партнера Циви. В его холдинге Ameropa AG финансовый блок долгое время возглавлял Майкл Спиритус, сын кадрового офицера ЦРУ Алана Спиритуса. И если Кнапп на ТоАЗе контролировал вывод денег с предприятия, то Спиритус, вероятно, из Европы следил за их дальнейшим перечислением на зарубежные счета.

Хотя Махлай и Циви наживаются на России, ее сырьевой базе и советском промышленном наследии уже не первое десятилетие, их позиция по отношению к России является откровенно враждебной. Циви несколько лет назад грозил «подарить» России второе «дело ЮКОСа» и взыскать с нее $450 млн через международный арбитраж, если ему не прекратят чинить препятствия в хищениях. Махлай в последнее время регулярно выступал в прессе с резкой критикой российских властей, правоохранительных органов и судов и подал против российского государства два иска в ЕСПЧ, международном суде, где ответчиком выступала бы Российская Федерация.

Так международные преступники отреагировали на попытки правоохранительных и судебных органов пресечь в России их безудержное воровство. Однако надавить на следствие и суды и у них не получилось, не помогли даже стоящие за их спинами иностранные кураторы. В 2012 году было возбуждено уголовное дело по факту многомиллиардных хищений на ТоАЗе, и после пятилетнего расследования и полутора лет судебного следствия оба Махлая, Циви и еще двое их сообщников были заочно признаны виновными и приговорены к 8,5-9 годам лишения свободы. В рамках гражданского иска их также обязали выплатить компенсацию потерпевшим от мошенничества – 77,3 млрд руб. самому ТоАЗу и еще 10,3 млрд руб. – «Уралхиму», миноритарному акционеру завода. Приговор вступил в законную силу 26 ноября 2019 года.

Однако аферисты отказались признавать решения российских судов и выплачивать возмещение. Предвидя обвинительный приговор, еще в 2016 году Сергей Махлай через контролируемые им иностранные офшоры подал иск против «Уралхима» и его сотрудников в Высокий суд Ирландии, являющийся международной юридической гаванью для подобных исков, решения по которым могут приниматься без присутствия ответчиков. Возможно, они обратились и за помощью к американским спецслужбам, но те, судя по всему, не захотели ввязываться в сомнительные дела.

Поскольку возмещать ущерб от хищений Махлай отказался, в августе суд признал его банкротом, а все его личное имущество, главным образом нажитое на ограблении ТоАЗа, было арестовано. Махлаю был назначен финансовый управляющий Олег Егерев, которому судом даны полномочия действовать от имени Махлая и организовать реализацию этого имущества в счет погашения долга.

На этом проблемы Махлая не заканчиваются. В отношении него и других лиц, связанных с ТоАЗом, СК РФ возбуждены и расследуются тяжкие уголовные дела об организации преступного сообщества и участии в нем (ч.3 ст. 210 УК РФ), неуплате налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ) и даче взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК РФ). По делу о взятке в июне 2021 года был признан виновным экс-глава принадлежащего Махлаю Тольяттимбанка Александр Попов, который пытался передать Верховному суду РФ взятку в $2 млн за отмену доначисления налогов. Бывший банкир получил 7,5 лет колонии строгого режима, а Махлай проходит по делу как непосредственный заказчик преступления.

Кстати, в октябре 2021 года в Тольяттихимбанке также полностью сменилось руководство. Наблюдательный совет и правление перешли в руки профессионалов банковского дела, которые разом покончили с темными схемами и вернули деятельность банка в законное русло.

Возбуждены уголовные дела и против других подельников Махлая, например, бывшего директора ООО «Томет» Владимира Чаброва, который по указанию Махлая занимался выводом средств и мошенничеством. Арестована Ксения Балашова, которая с использованием подконтрольных Махлаю фирм занималась уклонением от уплаты налогов.

В конце ноября 2021 года следственными органами задержан замдиректора по безопасности ТоАЗа Андрей Бобков, обеспечивавший схемы масштабного воровства неучтенной продукции, оборудования и запчастей.

И вот буквально несколько дней назад на ТоАЗе случилось по-настоящему эпохальное событие: на созванном 27 ноября по требованию «Уралхима» было проведено внеочередное общее собрание акционеров, которое полностью сменило руководящие органы завода. Прекращены полномочия управляющей компании АО Корпорация «Тольяттиазот» и совета директоров, в которых заседали ставленники Махлая. Был избран новый состав совета директоров из российских профессионалов химической отрасли. Генеральным директором стал Анатолий Шаблинский, ранее возглавлявший филиал «КЧХК» «Уралхима» в Кирово-Чепецке. Решающим при принятии решений стало голосование от имени Махлая его финансового управляющего Олега Егерева.

Это хорошая новость не только для трудового коллектива ТоАЗа и Самарской области, но и для всей российской экономики. Переход крупнейшего производителя аммиака под управление российского инвестора положит конец преступным схемам по выводу прибыли и активов в офшоры, нормализует ситуацию с налоговыми выплатами и создаст предпосылки для развития и роста, что было невозможно, пока на заводе хозяйничала антироссийски настроенное международное преступное сообщество, сообщает ТЛТПравда.