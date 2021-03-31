Тольятти может остаться без света из-за действий сторонних организаций

91

29 марта в нескольких селах Ставропольского района Самарской области было нарушено электроснабжение. Причиной стали действия водителя автомобиля МАЗ, который грубо нарушил охранную зону ЛЭП и с поднятым кузовом проехал под воздушными линиями (ВЛ) электропередачи 110 кВ. По счастливой случайности пострадавших нет, однако обрыв проводов стал причиной перерыва в электроснабжении более 5,5 тысяч человек в 3 населенных пунктах.

Энергоснабжение было восстановлено специалистами филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские распределительные сети» в кратчайшие сроки. По факту несанкционированных действий в охранной зоне энергетики подали заявления в местное отделение полиции.

Это не первый случай повреждения проводов линий электропередачи сторонними организациями – днем ранее примерно в том же районе была повреждена ВЛ 10 кВ. Энергетики бьют тревогу: на данном участке ведется строительство Климовского моста и отключение электроснабжения из-за нарушения требований охранных зон ЛЭП может повториться, в том числе и с летальным исходом для строителей.

Из-за несоблюдения подрядной организацией правил электробезопасности может возникнуть сбой в работе предприятий нефтехимической отрасли и ТЭЦ, ВАЗа, что может привести к серьезным экологическим последствиям и многочисленным повреждениям на тепловых сетях. Кроме того, без света останутся сотни тысяч тольяттинцев.

«Самарские распределительные сети» напоминают, что в охранных зонах линий электропередачи без письменного согласия энергокомпании категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ: