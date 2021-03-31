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Тольятти может остаться без света из-за действий сторонних организаций

31 марта 2021 11:28
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Тольятти может остаться без света из-за действий сторонних организаций

29 марта в нескольких селах Ставропольского района Самарской области было нарушено электроснабжение. Причиной стали действия водителя автомобиля МАЗ, который грубо нарушил охранную зону ЛЭП и с поднятым кузовом проехал под воздушными линиями (ВЛ) электропередачи 110 кВ. По счастливой случайности пострадавших нет, однако обрыв проводов стал причиной перерыва в электроснабжении более 5,5 тысяч человек в 3 населенных пунктах.

Энергоснабжение было восстановлено специалистами филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские распределительные сети» в кратчайшие сроки. По факту несанкционированных действий в охранной зоне энергетики подали заявления в местное отделение полиции.

Это не первый случай повреждения проводов линий электропередачи сторонними организациями – днем ранее примерно в том же районе была повреждена ВЛ 10 кВ. Энергетики бьют тревогу: на данном участке ведется строительство Климовского моста и отключение электроснабжения из-за нарушения требований охранных зон ЛЭП может повториться, в том числе и с летальным исходом для строителей.

Из-за несоблюдения подрядной организацией правил электробезопасности может возникнуть сбой в работе предприятий нефтехимической отрасли и ТЭЦ, ВАЗа, что может привести к серьезным экологическим последствиям и многочисленным повреждениям на тепловых сетях. Кроме того, без света останутся сотни тысяч тольяттинцев.

«Самарские распределительные сети» напоминают, что в охранных зонах линий электропередачи без письменного согласия энергокомпании категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

  • - производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;
  • - осуществлять погрузочно-разгрузочные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев, кустарников, сооружать проволочные ограждения;
  • - совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м;
  • - осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан.

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