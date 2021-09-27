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Технопарк «Жигулевская долина» включён в реестр технопарков Союзного государства России и Беларуси
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Технопарк «Жигулевская долина» включён в реестр технопарков Союзного государства России и Беларуси

27 сентября 2021 14:32
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Следующим этапом совместной работы станет создание IT-платформы для Единого реестра технопарков Союзного Государства.

Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России (АКИТ РФ) сообщила о создании в России и Беларуси Единого реестра технопарков Союзного государства. В перечень включено 11 технопарков России, среди которых тольяттинский технопарк «Жигулёвская долина».

Как подчеркнул в своем Послании губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, развитие высокотехнологичных компаний, способных внести свой вклад в развитие промышленных производств и повысить производительность труда на предприятиях – важный вектор развития региона. «Мы смотрим на инвестиции, прежде всего, с точки зрения создания новых высокопродуктивных и высокооплачиваемых рабочих мест. Человекоцентричность – вот ключевой принцип нашего планирования во всех сферах, и экономика здесь не исключение», – сказал глава региона.

Единый реестр технопарков Союзного государства сформирован 20 сентября 2021 года АКИТ РФ совместно с Государственным комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь согласно реализуемого Плана развития малого и среднего бизнеса Союзного государства до 2023 года. В его состав вошли аккредитованные технопарки, соответствующие требованиям, утвержденным Правительством Российской Федерации, Президентом Республики Беларусь и Советом Министров Республики Беларусь. 

«На территории технопарка «Жигулевская долина» мы создали полный спектр необходимых ресурсов для «выращивания» и последующего развития высокотехнологичных компаний. Мы готовы делиться нашими лучшими практиками и опытом с коллегами, включенными в реестр Союзного государства с Республикой Беларусь и получать нужную обратную связь. Данное сотрудничество позволит дать новый импульс инновационному развитию региона и привлечению в Самарскую область новых высококвалифицированных рабочих мест и компетенций», – уверен министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

По словам директора АКИТ РФ Андрея Шпиленко, реестр технопарков на территории России и Беларуси нужен для составления единых требований к этим учреждениям, чтобы в дальнейшем сформировать общие подходы к мерам государственной поддержки резидентов.

«Шаг первый – это аккредитация технопарков согласно единым правилам Союзного государства, согласно действующему законодательству Российской Федерации и Республики Беларусь. Шаг второй – позиционировать единый реестр технопарков Союзного государства как площадку, показывающую инвестиционную привлекательность технопарков, чтобы каждому инвестору предоставить возможность свободно выбирать технопарки Союзного государства для размещения», – прокомментировал Андрей Шпиленко.

Руководитель оператора инновационной деятельности Самарской области, управляющей компании технопарка «Жигулевская долина» ГАУ «ЦИК СО» Александр Сергиенко подчеркнул значимость участия в Едином реестре:

«Участие в реестре Союзного государства – важный шаг для всей экосистемы инноватики региона, ставший результатом нашего взаимодействия с белорусскими коллегами на протяжении всего текущего года. По результатам VI Национального рейтинга технопарков России АКИТ РФ технопарк «Жигулевская долина» входит в группу с наивысшим уровнем эффективности функционирования (свыше 110%), мы представляем собой живую систему, аккумулирующую инновационные разработки на территории региона и страны, и потому уверены: нам будет что представить для интеграции на территории Республики Беларусь».

Следующим этапом совместной работы станет создание IT-платформы для Единого реестра технопарков Союзного Государства, включающей системы хранения, систематизации, анализа и графической визуализации данных. Об этом сообщили в ГКНТ Республики Беларусь.

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