Свыше 20 тысяч сотрудников КбшЖД приняли участие в традиционном весеннем субботнике

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Во всех регионах Куйбышевской железной дороги прошел традиционный весенний субботник, приуроченный 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие свыше 20 тысяч железнодорожников со всех регионов и предприятий магистрали. Во время субботника были приведены в порядок служебно-технические помещения и производственные площади, проведены работы по уборке территории предприятий. Особое внимание было уделено благоустройству полосы отвода, железнодорожных станций и пассажирских платформ.

Также в канун Дня Победы железнодорожники благоустроили территорию мемориального комплекса семьи Володичкиных в поселке Алексеевка Самарской области. Несколько лет назад железнодорожники взяли шефство над мемориалом, провели все необходимые мероприятия по его восстановлению и теперь ежегодно приводят его территорию в порядок.

Кроме того, в рамках традиционного субботника сотрудники Куйбышевской магистрали приняли участие в международных и всероссийских экологических акциях. В рамках акции «Сохраним лес» железнодорожники высадили в 5 лесничествах Самарской, Пензенской и Ульяновской областей более 20 тысяч хвойных и лиственных саженцев. В Тольятти на территории Ставропольского лесничества сотрудники магистрали посадили более одной тысячи саженцев.

В рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна» в Самаре железнодорожники приняли участие в благоустройстве территории «Парк Дружбы», в Ульяновске привели в порядок парк «Винновская роща», в Уфе – территорию городских скверов.

Мероприятия по благоустройству территорий в регионах ответственности Куйбышевской железной дороги будут продолжены до конца мая, передает пресс-служба КбшЖД.