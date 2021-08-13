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Студотряды завершили работу на энергообъектах филиала «Самарские РС»

13 августа 2021 13:53
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Студотряды завершили работу на энергообъектах филиала «Самарские РС»

Сегодня в филиале ПАО «Россети Волга» - «Самарские распределительные сети» завершился седьмой трудовой сезон студенческих строительных отрядов. В течение 1,5 месяцев 25 бойцов работали в Самарском производственном отделении и были частью коллектива главной сетевой компании региона.

В самарском филиале «Россети Волга» работали 2 студенческих отряда – «Энергия» и «Импульс Самара». Все бойцы – студенты Самарского государственного технического университета и Самарского энергетического колледжа.

Ребят распределили по участкам, каждому был назначен куратор. За время работы будущие энергетики выполнили благоустройство подстанций 110 кВ, провели расчистку трасс ЛЭП от древесно-кустарной растительности, учились разделке кабеля 6-10 кВ и помогали устанавливать муфты соединения на кабеле 6 кВ. Часть бойцов работала в управлении ПО – сводили технические данные, готовили документацию и помогали проводить инструктаж для персонала по прохождению текущих экзаменов. Все выполняемые работы не требовали специального допуска и проводились в строгом соблюдении всех санитарных норм.

«Студотряд – отличная возможность будущим энергетикам познакомиться с выбранной профессией, побывать на энергообъектах и за 1,5 месяца научиться новому, постичь тонкости и нюансы. Нам, как работодателю, студотряды помогают уже с первых курсов присмотреться к ребятам, понять, что им интересно и, конечно, в будущем пригласить их к себе на работу»,- отмечает начальник управления по работе с персоналом филиала «Россети Волга» - «Самарские распределительные сети» Светлана Ушакова.

Вадим Диянов, студент 3 курса СамГТУ, в студотряде работал впервые. «Мы работали в старейшем производственном отделении Самарских распредсетей. Дружный коллектив энергетиков уже 80 лет трудится успешно и плодотворно. И я рад, что на 1,5 месяца смог стать одним из тех людей, кто работает на благо нашего города. Хочу пожелать вам дальнейших успехов и процветания, расширять сеть линий и обновить как можно больше подстанций. Надеюсь, после окончания университета и я смогу принять в этом участие»,- поделился Вадим.

Студенческие строительные отряды впервые начали работать в «Самарских распределительных сетях» в 2014 году. Инициатива по возрождению студотрядов принадлежит ПАО «Россети» и направлена на популяризацию движения студенческих отрядов в молодежной среде и повышение интереса к инженерно-техническим специальностям в электросетевом комплексе.

     

 

Теги: Россети Самарские распределительные сети студотряды

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