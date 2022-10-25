Стали известны подробности ребрендинга KFC в России

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Еда в KFC после переименования в Rostic's сохранит привычные для потребителя вкусы. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщил источник, близкий к одной из сторон сделки.

24 октября стало известно, что американская компания Yum! Brands продаст все рестораны KFC в России, новым владельцем бизнеса станет ООО «Смарт сервис ЛТД». Покупатель будет обязан постепенно ребрендировать все рестораны, в том числе и работающие по франшизе. Заведения откроются под брендом Rostic’s.

«Ребрендинг будет постепенный, с переходным периодом. Потребители смогут привыкнуть к изменению бренда, хотя привыкать придется только к новому названию — еда и вкусы останутся прежними, их никакие изменения не затронут. Первыми на новый бренд перейдут собственные рестораны», — рассказал источник, близкий к одной из сторон сделки.

О том, что заведения KFC и Pizza Hut в России, принадлежащие Yum! Brands, готовят к переименованию, стало известно еще в августе. После завершения этого процесса компания полностью уйдет из России.