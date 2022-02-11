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ССК подключила к электроснабжению детские садики в Самаре

11 февраля 2022 10:11
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ССК подключила к электроснабжению детские садики в Самаре

АО «Самарская сетевая компания» приняла участие в реализации национального проекта «Демография», в рамках которого подключила к электроснабжению два детских садика, построенных в Самаре в границах улиц Ташкентской, Московского шоссе и Георгия Димитрова, а также на ул. Подшипниковой, 27.

    Для того чтобы обеспечить электроэнергией сначала стройку, а в дальнейшем и сами дошкольные учреждения, от трансформаторных подстанций ТП-6356 и ТП-1584 до фасадов садиков были проложены по две кабельные линии 0,4 кВ. Каждое здание подключили от двух независимых, взаимно резервирующих источников питания. Это необходимое условие для обеспечения высокой надежности электроснабжения всех социально значимых объектов, в том числе и дошкольных учреждений. Для электропитания каждого садика ССК предоставила по 150 кВт мощности, чтобы полностью удовлетворить все потребности современного образовательного учреждения в электроэнергии.

    На сегодняшний день работы полностью завершены, на оба объекта подается напряжение. 

    По информации пресс-службы Правительства Самарской области, уже весной садик на ул. Ташкентской откроет двери для 132 ребят, а его «коллега» на ул. Подшипниковой сможет принять 112 дошколят, в том числе детей с особенностями развития.

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