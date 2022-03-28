Средневолжская газовая компания готова к прохождению паводка 2022

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В соответствии с приказом по компании о подготовке подразделений СВГК к работе в период весеннего паводка созданы противопаводковые комиссии. Оперативное руководство ими осуществляет специально созданная рабочая группа.

В целях снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций разработаны превентивные мероприятия, включающие подготовку систем газоснабжения, откачку воды от затапливаемых газовых колодцев и газорегуляторных пунктов.

Контроль за состоянием системы газоснабжения объектов осуществляется постоянно. Он включает в себя профилактическое обслуживание газового оборудования, планово-предупредительные осмотры и ремонт при необходимости, полную замену неисправного и отслужившего свой срок оборудования.

Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком, в соответствии с приказом подготовлен резерв материально-технических средств: аварийный запас материалов и оборудования, инвентарь, плавсредства, спасательные жилеты и т.д. Кроме того, приведена в готовность спецтехника, обеспечена безаварийная работа электрозащитных установок, а также создан запас сжиженного газа в баллонах на промежуточных складах.

Населению же необходимо помнить, что прежде, чем спуститься в подвал или погреб в период «большой воды» необходимо убедиться в отсутствии запаха газа. При наличии запаха необходимо немедленно обратиться в аварийную службу по телефону 04 или 104 для сотовой связи и проветрить помещение.

Поскольку весной большая влажность и сильный ветер способствуют разрушению оголовков дымоходов, нарушается тяга. В результате продукты сгорания начинают поступать в жилые помещения, что может привести к отравлению жильцов. Чтобы не случилось трагедии необходимо неукоснительно соблюдать правило проверки тяги до розжига и во время работы газового прибора.

Важно помнить, что в случае затопления весенними водами газовых приборов, находящихся в квартирах, необходимо перекрыть все краны перед газовыми приборами и на вводе в дом. Подключение можно производить только после их проверки специалистами газовой службы. Владельцы административных, общественных и жилых домов должны позаботиться о свободном доступе работников газовых служб в подвальные помещения в случае необходимости, а также о содержании электроосвещения в рабочем состоянии.