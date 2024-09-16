Сотрудники «Тольяттикаучука» заняли два призовых места во Всероссийском конкурсе «Дефектоскопист 2024»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью +13, +13°С, днем +21, +23°С.
17 сентября в губернии без осадков, до +24°С
На повестке – текущие актуальные вопросы, в том числе профилактика заболеваемости населения сезонными вирусными инфекциями, COVID-19 и внебольничной пневмонией, а также обращения граждан.
Губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание областного Правительства
Об опасностях употребления свежевыжатого сока.
Диетолог рассказала, как правильно пить сок
В ходе ссоры со своим 65-летним отцом, возникшей на бытовой почве, он нанес ему несколько ударов ножом.
Тольяттинец 11 лет проведет в колонии за убийство отца 
По решению жюри в число лучших вошли семь жителей региона, все они школьники из Самары.
Победителями конкурса Совета Федерации «Портрет твоего края» стали самарцы
В рамках работ на объекте были смонтированы новые трубы, модернизированы тепловые камеры, установлена запорная арматура и другое тепломеханическое оборудование.
«Т Плюс» завершила реконструкцию теплосетей 69 квартала в Тольятти
Руководитель области отметил, что регион уже имеет положительный и разносторонний опыт сотрудничества с Газпромбанком.
Вячеслав Федорищев провел совещание с руководством Газпромбанка
Участниками фестиваля стали 250 спортсменов из разных муниципалитетов Самарской области.
В Самаре состоялся областной туристский фестиваль «Туриада»
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.93
-0.18
EUR 100.8
0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Русский балет навсегда»: Илзе Лиепа проведет в Самаре творческую мастерскую
В Самаре пройдет "Неделя современных игр" от Галереи Виктория
15 сентября в Самаре состоится финал Открытого чемпионата Поволжья по дрифту DRIFT THAT
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Сотрудники «Тольяттикаучука» заняли два призовых места во Всероссийском конкурсе «Дефектоскопист 2024»

16 сентября 2024 16:34
257
В этом году конкурс объединил 430 специалистов со всей страны.

Сотрудники «Тольяттикаучука» Группы «Татнефть» заняли два призовых места во Всероссийском конкурсе специалистов неразрушающего контроля «Дефектоскопист 2024».

В этом году конкурс объединил 430 специалистов со всей страны.

Предприятие представляли инженеры по неразрушающему контролю Игорь Тимофеев и Алексей Медведев. В номинации «ВИК+УК» (визуально-измерительный контроль и ультразвуковой контроль) они завоевали 2 и 3 места.

В письме на имя генерального директора «Тольяттикаучука» Юрия Морозова президент Российского общества по неразрушающему контролю и технической диагностике профессор Владимир Сясько отметил: «Уверен, что достижению такого результата способствовала планомерная и целенаправленная работа в области подготовки кадров, проводимая на предприятии».

«Конкурс состоял из теоретической и практической части. Победить мне помог как опыт работы, так и знания физики контроля. Для меня эта победа очень важна, так как это подтверждение моих профкомпетенций», - поделился впечатлениями победитель, занявший 2 место, Игорь Тимофеев.

 

Фото:  пресс-служба «Тольяттикаучук»

Теги: Тольятти

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В ходе ссоры со своим 65-летним отцом, возникшей на бытовой почве, он нанес ему несколько ударов ножом.
16 сентября 2024, 19:09
Тольяттинец 11 лет проведет в колонии за убийство отца 
В ходе ссоры со своим 65-летним отцом, возникшей на бытовой почве, он нанес ему несколько ударов ножом. Закон
133
В рамках работ на объекте были смонтированы новые трубы, модернизированы тепловые камеры, установлена запорная арматура и другое тепломеханическое оборудование.
16 сентября 2024, 18:39
«Т Плюс» завершила реконструкцию теплосетей 69 квартала в Тольятти
В рамках работ на объекте были смонтированы новые трубы, модернизированы тепловые камеры, установлена запорная арматура и другое тепломеханическое... ЖКХ
125
Решение о новом главе будет принято в ближайший месяц.
16 сентября 2024, 17:13
Глава Тольятти Николай Ренц ушел в отставку по собственному желанию
Решение о новом главе будет принято в ближайший месяц. Общество
175
В центре внимания
На повестке – текущие актуальные вопросы, в том числе профилактика заболеваемости населения сезонными вирусными инфекциями, COVID-19 и внебольничной пневмонией, а также обращения граждан.
16 сентября 2024  20:30
Губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание областного Правительства
105
Руководитель области отметил, что регион уже имеет положительный и разносторонний опыт сотрудничества с Газпромбанком.
16 сентября 2024  17:58
Вячеслав Федорищев провел совещание с руководством Газпромбанка
169
В Самарской области состоялся военно-исторический фестиваль
15 сентября 2024  20:15
В Самарской области состоялся военно-исторический фестиваль "Линия фронта": фото
582
Вячеслав Федорищев поздравил с профессиональным праздником работников санитарно-эпидемиологического надзора
15 сентября 2024  13:57
Вячеслав Федорищев поздравил с профессиональным праздником работников санитарно-эпидемиологического надзора
656
Вячеслав Федорищев поздравил работников лесного хозяйства региона с профессиональным праздником
15 сентября 2024  12:54
Вячеслав Федорищев поздравил работников лесного хозяйства региона с профессиональным праздником
512
Весь список