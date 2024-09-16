Сотрудники «Тольяттикаучука» заняли два призовых места во Всероссийском конкурсе «Дефектоскопист 2024»

257

Сотрудники «Тольяттикаучука» Группы «Татнефть» заняли два призовых места во Всероссийском конкурсе специалистов неразрушающего контроля «Дефектоскопист 2024».

В этом году конкурс объединил 430 специалистов со всей страны.

Предприятие представляли инженеры по неразрушающему контролю Игорь Тимофеев и Алексей Медведев. В номинации «ВИК+УК» (визуально-измерительный контроль и ультразвуковой контроль) они завоевали 2 и 3 места.

В письме на имя генерального директора «Тольяттикаучука» Юрия Морозова президент Российского общества по неразрушающему контролю и технической диагностике профессор Владимир Сясько отметил: «Уверен, что достижению такого результата способствовала планомерная и целенаправленная работа в области подготовки кадров, проводимая на предприятии».

«Конкурс состоял из теоретической и практической части. Победить мне помог как опыт работы, так и знания физики контроля. Для меня эта победа очень важна, так как это подтверждение моих профкомпетенций», - поделился впечатлениями победитель, занявший 2 место, Игорь Тимофеев.

Фото: пресс-служба «Тольяттикаучук»